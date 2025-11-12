HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công trình Việt Nam 2.100 tỷ được hoàn thành trong 20 tháng, sở hữu nhiều đột phá chưa từng có

Minh Anh |

Ông lớn đứng sau dự án này là cái tên quen thuộc.

Quizz Cầu Cửa Lục 1 – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Thời gian xây dựng Cầu Cửa Lục 1 là bao lâu?

Đáp án đúng là: C. 20 tháng

Giải thích: Cầu được khởi công tháng 4/2020, hợp long ngày 2/11/2021 và khánh thành đầu năm 2022, hoàn thành chỉ trong 20 tháng. Quá trình thi công nhanh chóng này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư tỉnh Quảng Ninh và liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đại diện, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông quan trọng này.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Tổng chiều dài toàn tuyến của Cầu Cửa Lục 1 và đường dẫn là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 4.265 m

Giải thích: Đây là cầu 6 làn xe đầu tiên của Quảng Ninh, nằm trong hệ thống cầu bắc qua vịnh Cửa Lục với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Thiết kế rộng 33,1m sử dụng bê-tông cốt thép dự ứng lực, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 40x7m, cho phép tàu thuyền lớn di chuyển dễ dàng dưới cầu mà không ảnh hưởng đến giao thông đường bộ.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Tổng mức đầu tư của dự án Cầu Cửa Lục 1 là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: D. Trên 2.100 tỷ đồng

Giải thích: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dài 18,7 km với 6 làn xe có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư và tập đoàn Đèo Cả đại diện liên danh nhà thầu. Số vốn lớn này không chỉ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực vịnh Hạ Long, một di sản thế giới.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Thiết kế phần cầu chính của Cầu Cửa Lục 1 gồm những gì?

Đáp án đúng là: B. 5 nhịp liên tục vòm ống thép nhồi bê-tông, nhịp chính dài 90m

Giải thích: Cầu dài 290m với phần cầu dẫn 565m và đường dẫn 3.380m, nhịp chính đã hợp long từ tháng 5/2021. Vận tốc thiết kế đạt 60km/giờ giúp giảm thời gian di chuyển đáng kể giữa Hạ Long và Cẩm Phả, đồng thời tăng cường an toàn giao thông nhờ kết cấu vững chắc và hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Điểm đột phá của Cầu Cửa Lục 1 trong ngành xây dựng cầu Việt Nam là gì?

Đáp án đúng là: A. Bố trí 5 nhịp thép liên tục không cần khe co giãn trong 290 mét

Giải thích: Đây là sự ưu việt so với các cầu thông thường tại Việt Nam, biến cây cầu thành công trình kiến trúc, mỹ thuật trên vịnh Cửa Lục, cho phép mọi loại xe lưu thông kể cả mưa bão, khác biệt hoàn toàn so với Cầu Bãi Cháy thường bị cấm khi gió cấp 6 trở lên, từ đó rút ngắn khoảng cách di chuyển và thúc đẩy giao thương địa phương.

