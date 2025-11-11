Công trình vượt sông của Việt Nam xây 7 năm mới hoàn thành: Khánh thành không lâu đã được đổi tên mới

Câu hỏi 4/5

Hỏi 4: Chất lượng hàn dầm thép Cầu Ba Son được kiểm soát như thế nào?

A Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, gió như hàn nhà máy B Chỉ kiểm tra hình thức, bỏ qua độ ẩm và gió C Hàn tự do, không kiểm soát nhiệt độ môi trường D Kiểm tra sau hàn, bỏ qua điều kiện thi công

Đáp án đúng là: A. Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, gió như hàn nhà máy

Giải thích: Rút kinh nghiệm từ những sai sót của các cây dây văng, thép trên cả nước, chủ dự án đã triển khai kiểm soát chất lượng đường hàn của các đốt dầm thép khi thực hiện hàn tại công trường cũng nghiêm ngặt và điều kiện tương tự như hàn tại nhà máy (kiểm soát nhiệt độ hàn, độ ẩm, vận tốc gió…). Phương án này đảm bảo chất lượng cao dù sau 7 năm triển khai. Ngoài ra, trong thi công đơn vị tư vấn thiết kế phải thường xuyên cập nhật số liệu thực tế để có những điều chỉnh kịp thời phù hợp để kiểm soát đường cong "độ vồng" của lườn cầu đạt đến mức độ hoàn hảo đáp ứng với yêu cầu của thiết kế đề ra. Quy trình này đảm bảo chất lượng dù thi công tại chỗ.