Công trình vượt sông của Việt Nam xây 7 năm mới hoàn thành: Khánh thành không lâu đã được đổi tên mới

Đáp án đúng là: C. Khởi công tháng 2/2015, thông xe 28/4/2022, đổi tên tháng 6/2023
Giải thích: Động thổ vào tháng 2/2015, cầu Thủ Thiêm 2 dài 1,4 km với thiết kế dây văng được xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau 7 năm triển khai, cây cầu chính thức được thông xe vào ngày 28/4/2022. Tháng 6/2023, TP.HCM tổ chức lễ công bố đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cây cầu thứ hai bắc qua bán đảo Thủ Thiêm được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ngày lẫn đêm khi hoàn thành. Công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với giao thông và đô thị TP.HCM.
Đáp án đúng là: D. Dây văng không cân xứng, trụ tháp 113m, hình "đầu rồng"
Giải thích: Cầu Ba Son được thiết kế độc đáo là cầu dây văng với nhịp không cân xứng nhằm đáp ứng "kiến trúc cầu Rồng" có trụ tháp cao 113m với kết cấu lõi thép liên hợp bê tông bọc ngoài, tạo hình dáng cong nghiêng theo hai phương hình thành "đầu rồng" là cổng chào về phía Thủ Thiêm, trong đó nhịp chính về phía Quận 1 có kết cấu là dầm thép bê tông liên hợp và nhịp phía Thủ Thiêm là dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Kết cấu dây văng bất đối xứng, kết hợp cùng công nghệ xây dựng tiên tiến, giúp cầu vừa có khả năng chịu lực cao, vừa tạo nên nét mỹ thuật đặc sắc giữa lòng đô thị hiện đại. Điểm này làm nổi bật vai trò biểu tượng kết nối TP.HCM với Thủ Thiêm.
Đáp án đúng là: C. Freyssinet (Pháp) liên danh thầu trong nước
Giải thích: Nhà đầu tư chỉ lựa chọn 2 công ty nước ngoài. Một là Công ty tư vấn thiết kế WSP - Phần Lan (là đơn vị có nhiều kinh nghiệm thiết kế cầu dây văng có uy tín trên thế giới) để thực hiện công tác thiết kế cầu chính. Hai là Nhà thầu Freyssinet - Pháp liên danh với nhà thầu trong nước để thi công hạng mục phần cầu chính có dây văng và các hạng mục còn lại là các Nhà thầu trong nước có nhiều kinh nghiệm để thực hiện. Các vật tư quan trọng và thiết yếu được nhập từ nước ngoài, còn lại là sản xuất trong nước.
Đáp án đúng là: A. Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, gió như hàn nhà máy
Giải thích: Rút kinh nghiệm từ những sai sót của các cây dây văng, thép trên cả nước, chủ dự án đã triển khai kiểm soát chất lượng đường hàn của các đốt dầm thép khi thực hiện hàn tại công trường cũng nghiêm ngặt và điều kiện tương tự như hàn tại nhà máy (kiểm soát nhiệt độ hàn, độ ẩm, vận tốc gió…). Phương án này đảm bảo chất lượng cao dù sau 7 năm triển khai. Ngoài ra, trong thi công đơn vị tư vấn thiết kế phải thường xuyên cập nhật số liệu thực tế để có những điều chỉnh kịp thời phù hợp để kiểm soát đường cong "độ vồng" của lườn cầu đạt đến mức độ hoàn hảo đáp ứng với yêu cầu của thiết kế đề ra. Quy trình này đảm bảo chất lượng dù thi công tại chỗ.
Đáp án đúng là: C. Hoàn thành đầu 2025, kết nối Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng
Giải thích: Vào đầu năm 2025, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại chính thức được lắp đặt và đi vào vận hành tại cầu Ba Son. Không chỉ làm nổi bật kiến trúc đặc trưng, hệ thống ánh sáng còn biến cầu Ba Son thành một điểm nhấn ấn tượng kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng thành trục cảnh quan độc đáo ven sông Sài Gòn. Điều này thực sự đã giúp tạo nên diện mạo mới cho thành phố về đêm, để người dân và du khách đi dạo tại khu vực này có được trải nghiệm thị giác ấn tượng sánh ngang với các đô thị lớn trên thế giới, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm quốc tế.