Công Phượng, Văn Toàn đổ bộ đám cưới hot nhất làng bóng đá

Đám cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh tối 20/6 không chỉ quy tụ dàn sao bóng đá đình đám mà còn trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi sự xuất hiện của Công Phượng, Văn Toàn cùng hàng loạt gương mặt nổi tiếng của tuyển Việt Nam.

Tối 20/6, sau nhiều ngày tung "hint", đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh và nàng WAG Trần Bích Hạnh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Lễ cưới này nằm cuối chuỗi hoạt động cưới hỏi linh đình của cặp đôi kéo dài suốt tháng qua. Không chỉ là ngày vui của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam, buổi tiệc còn giống như một cuộc hội ngộ lớn của làng bóng đá và showbiz.

Trong số những vị khách xuất hiện, Công Phượng là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Tiền đạo sinh năm 1995 xuất hiện với phong cách giản dị quen thuộc nhưng điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là việc anh đưa theo con trai nhỏ tới dự tiệc cưới. Cậu bé diện vest lịch lãm, ngoan ngoãn đứng cạnh bố trong lúc chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được lan truyền trên mạng xã hội, "quý tử nhà Công Phượng" lập tức trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất buổi tiệc.

Công Phượng cùng con trai dự lễ cưới người đồng đội thân thiết Vũ Văn Thanh ((Ảnh: Hacchic.group)

Bộ ba cầu thủ xứ Nghệ Quế Ngọc Hải - Công Phượng - Đình Bắc hội tụ (Ảnh: FBNV)

Nếu Công Phượng gây sốt vì màn xuất hiện hiếm hoi cùng con trai thì Hòa Minzy lại khiến nhiều người thích thú bởi màn hội ngộ với Văn Toàn. Nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc váy tông trắng kem nhẹ nhàng, khoe nhan sắc rạng rỡ. Cô vui vẻ check-in cùng cô dâu chú rể và liên tục trò chuyện với các khách mời.

Đặc biệt, khoảnh khắc Hòa Minzy đứng cạnh Văn Toàn nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Cả hai vốn là đôi bạn thân thiết hơn 10 năm và luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm mỗi khi xuất hiện chung. Dù nhiều lần lên tiếng khẳng định chỉ là bạn bè, nhưng sức hút từ mối quan hệ thân thiết của Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt.

Hoà Minzy xinh đẹp checkin cùng cô dâu - chú rể (Ảnh: Hacchic.group)

Văn Toàn - Hoà Minzy cùng dàn sao bóng đá hội tụ trong ngày vui của Văn Thanh - Bích Hạnh (Ảnh: Đặng Vinh Quang

Ngoài bộ ba Công Phượng - Hòa Minzy - Văn Toàn, đám cưới Văn Thanh còn quy tụ hàng loạt gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam. Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sánh đôi xuất hiện với visual nổi bật. Chu Thanh Huyền tình tứ bên Quang Hải trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội. Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova cũng có mặt để chung vui cùng đồng đội thân thiết.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Đình Bắc cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng khác, biến buổi tiệc trở thành một trong những sự kiện quy tụ đông đủ dàn sao bóng đá Việt Nam nhất từ đầu năm đến nay.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sánh vai dự đám cưới tối 20/6 (Ảnh: Hacchic.group)

Bùi Tiến Dũng cùng vợ mẫu Tây và con trai gây chú ý với visual rạng rỡ (Ảnh: Hacchic.group).

Quang Hải - Chu Thanh Huyền, vợ chồng Hồ Tấn Tài - Hiếu Phạm cũng góp mặt (Ảnh: Hacchic.group)

Không quá hào nhoáng hay phô trương, đám cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh vẫn đủ sức khiến mạng xã hội "dậy sóng" bởi những màn hội ngộ đáng chú ý, những khoảnh khắc thân tình của các tuyển thủ và đặc biệt là sự xuất hiện của những gương mặt vốn rất được người hâm mộ yêu mến.

Và có lẽ, giữa rất nhiều khung hình đẹp của buổi tiệc, màn chạm mặt giữa Công Phượng, Hòa Minzy và Văn Toàn vẫn là chi tiết khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất.