Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã quyết định tích hợp công nghệ từ tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc vào loại Astra Mk 2 nội địa.

Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kỹ thuật tên lửa. Theo trang Defence Blog, quả đạn mà phía Ấn Độ thu được hầu như còn nguyên vẹn.

Tên lửa được bắn từ một máy bay chiến đấu của Pakistan trong cuộc giao tranh hồi tháng 5, nó trượt mục tiêu và rơi xuống Punjab.

Theo tờ Hindustan Times, tên lửa này không có cơ chế tự hủy do sử dụng cơ chế va chạm động năng. Điều đó cho phép các chuyên gia Ấn Độ nghiên cứu chi tiết thiết kế. Đây là phiên bản xuất khẩu của PL-15 với tên định danh PL-15E có tầm bắn lên tới 145 km.

Phân tích đã tiết lộ một số tính năng tiên tiến, bao gồm radar mảng pha quét chủ động (AESA) nhỏ gọn, động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ có khả năng đạt tốc độ vượt quá Mach 5 và các biện pháp đối kháng điện tử tiên tiến.

Những mảnh vỡ của tên lửa PL-15E được Trung Quốc chế tạo, do máy bay Pakistan phóng đi đã được tìm thấy ở Ấn Độ.

Tên lửa Astra Mk 1 hiện đang được Không quân Ấn Độ sử dụng để trang bị cho tiêm kích Su-30MKI, cũng như tích hợp vào máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas.

Astra Mark 1 có tầm bắn lên đến 110 km và tốc độ tối đa Mach 4,5 - thông số kỹ thuật nói trên cùng với hình dáng có nhiều nét tương đồng khi đặt cạnh R-77 của Nga.

Như đã nêu, trong tương lai, Astra Mk 2 sẽ có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 160 km. New Delhi thậm chí dự định sẽ tăng tầm bắn lên hơn 200 km trong tương lai.

Song song với đó, Không quân Ấn Độ cũng đang vận hành tên lửa Meteor của châu Âu cho máy bay chiến đấu Rafale, được mua từ Pháp vào năm 2019.