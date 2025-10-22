Công nghệ pin giúp xe điện đi được 1.500 km cho một lần sạc

Theo Car News China, tập đoàn ô tô Chery của Trung Quốc vừa chính thức công bố mô-đun pin thể rắn toàn phần đầu tiên do hãng tự phát triển. Nguyên mẫu được báo cáo là đạt mật độ năng lượng 600 Wh/kg, thuộc nhóm cao nhất từng được công bố bởi một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Chery cho biết pin vẫn duy trì khả năng cấp điện sau các thử nghiệm khắc nghiệt như bị khoan xuyên hoặc đâm đinh mà không bốc cháy hay sinh khói.

Trên lý thuyết, xe trang bị loại pin này có thể đạt tầm hoạt động hơn 1.500 km cho mỗi lần sạc, và khoảng 1.300 km trong điều kiện thực tế. Hãng đặt mục tiêu vận hành thử nghiệm vào năm 2026 và thương mại hóa rộng rãi từ năm 2027. Nếu kịp tiến độ, Chery sẽ vượt mặt các đối thủ BYD và CATL trong cuộc đua thương mại hóa pin thể rắn.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Chery ghi nhận tăng trưởng mạnh về doanh số và xuất khẩu. Tháng 9, hãng xuất khẩu 137.624 xe, tăng 26,2% so với cùng kỳ, duy trì chuỗi năm tháng liên tiếp vượt mốc 100.000 xe.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của Chery đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm trước. Hãng này cũng đã dành tới hàng trăm triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án pin thể rắn.

Tại Việt Nam, tập đoàn Chery có sự hiện diện chính thức thông qua liên doanh với Geleximco, bán ra thị trường các mẫu xe thương hiệu Omoda và Jaecoo. Hãng này có kế hoạch đem về nước ta một mẫu SUV off-road thuần điện mang tên Jaecoo J6, đồng thời đang cùng các đối tác triển khai mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc.

Trở lại với pin thể rắn, theo Car News China, cuộc đua thương mại hóa loại này đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Các dự báo của EVTank đến năm 2030, sản lượng pin thể rắn trên toàn thế giới sẽ đạt 614 GWh, chiếm hơn 10% tổng sản lượng pin. Quy mô thị trường pin thể rắn cũng được dự báo vượt mốc 34 tỷ USD vào cuối thập kỷ.

Bên cạnh các hãng Trung Quốc, hãng xe số một thế giới về doanh số là Toyota cũng đang đẩy mạnh mảng pin thể rắn hòng bứt phá trong cuộc đua xe điện. Gã khổng lồ ô tô Nhật tuyên bố mục tiêu trở thành công ty đầu tiên trên thế giới ứng dụng pin thể rắn toàn phần vào ô tô điện sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Các tập đoàn ô tô hàng đầu khác như Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW và Honda cũng đang chạy đua phát triển công nghệ pin tương tự. Điều này cho thấy tầm quan trọng của pin thể rắn đối với tương lai của xe điện nói riêng và ngành công nghiệp ô tô thế giới nói chung.