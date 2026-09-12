Công Lý, Xuân Bắc thời còn nghèo

Loạt hình ảnh cũ vừa được chia sẻ khiến nhiều khán giả lập tức nhận ra 2 nghệ sĩ nổi tiếng thời trẻ.

Mới đây, fanpage Gia Đình Công Lý bất ngờ đăng lại một số hình ảnh từ phim truyền hình cũ kèm lời nhắn: "Những ai còn nhớ phim này, từng xem phim này chắc giờ có lẽ lên chức ông bà rồi... Liệu ai còn nhớ tên phim".

Không mất nhiều thời gian, phía dưới bài đăng, nhiều khán giả nhận ra những khung hình quen thuộc thuộc về Đồng quê xào xạc, bộ phim truyền hình được phát sóng vào năm 1999, tức cách đây 27 năm. Khi ấy, các nghệ sĩ trong hình ảnh đều là những gương mặt mới, mới bước chân vào nghề diễn. Bên cạnh chất lượng hình ảnh đặc trưng của phim truyền hình nhiều năm trước, điều gây chú ý hơn cả là diện mạo còn rất trẻ của dàn diễn viên.

Trong số đó có Công Lý và Xuân Bắc, hai nghệ sĩ về sau trở thành những gương mặt đặc biệt quen thuộc của truyền hình phía Bắc.

Các tư liệu về phim cũng cho thấy tác phẩm được thực hiện vào giai đoạn cuối những năm 1990, đầu những năm 2000 và quy tụ nhiều diễn viên như Trung Hiếu, Trang Nhung, Quốc Tuấn, Công Lý, Xuân Bắc, Phú Đôn, Duy Hậu...

Với Công Lý, đây là một trong những vai truyền hình thời kỳ đầu giúp anh được khán giả chú ý. Một bài chân dung nam nghệ sĩ trên Ngôi Sao từng nhắc cụ thể vai Vinh trong "Đồng quê xào xạc", bên cạnh vai Xung của Chiến dịch khoai cụ Khóm và Long "xếch" trong Cảnh sát hình sự. Các nhân vật ngổ ngáo, có phần nghịch ngợm từng là dạng vai khá đặc trưng của Công Lý thời trẻ.

Xuân Bắc cũng xuất hiện trong phim khi sự nghiệp mới ở những năm đầu. Sau đó, vai Núi trong Sóng ở đáy sông trở thành bước ngoặt giúp anh được đông đảo công chúng biết đến.

Ít năm sau, Công Lý và Xuân Bắc tiếp tục trở thành một cặp bài trùng trên màn ảnh nhỏ với Bắc Đẩu - Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Một người từng là Phó Giám đốc nhà hát, một người hiện là Cục trưởng

Gần ba thập kỷ kể từ những khung hình của Đồng quê xào xạc, vị trí của hai nghệ sĩ trong đời sống nghệ thuật đã thay đổi đáng kể.

Xuân Bắc được phong danh hiệu NSND năm 2023. Tháng 10/2024, anh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông tin cập nhật trên website Bộ VHTTDL hiện vẫn ghi ông Nguyễn Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; trong các hoạt động chuyên môn năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện với cương vị này.

Trước đó, Xuân Bắc từng có nhiều năm làm quản lý tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từ Phó Giám đốc rồi Giám đốc nhà hát. Song song với sân khấu, nam nghệ sĩ để lại dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh và vai Nam Tào.

Công Lý cũng đã được phong NSND và từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Tháng 3/2025, anh xin thôi vị trí quản lý vì lý do sức khỏe nhưng vẫn là diễn viên của Nhà hát, có thể tham gia các vai phù hợp.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, Công Lý dành nhiều thời gian điều trị, tập phục hồi chức năng. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh với một số vai có thời lượng vừa phải. Dân Trí cập nhật tháng 7/2026 cho biết sức khỏe của anh cải thiện đáng kể, anh vẫn gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội và từng bước trở lại công việc nghệ thuật phù hợp thể trạng.

Dàn diễn viên "Đồng quê xào xạc" giờ ra sao?

Không chỉ Công Lý và Xuân Bắc, Đồng quê xào xạc còn sở hữu dàn diễn viên mà sau này nhiều người tạo dựng được vị trí riêng.

NSND Trung Hiếu hiện là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, năm 2026 anh vẫn trực tiếp xây dựng, dàn dựng các tác phẩm mới cho nhà hát.

Quốc Tuấn, sinh năm 1961, từng có thời gian gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung chăm sóc con trai. Năm 2026, ở tuổi 65, anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Dân Trí dẫn chia sẻ của nam diễn viên cho biết sau nhiều năm làm nghề, anh vẫn duy trì cuộc sống ổn định và dành sự quan tâm lớn cho gia đình.

Một gương mặt khác là ca sĩ Trang Nhung, người được đạo diễn Tất Bình chọn vào vai Hằng trong Đồng quê xào xạc năm 1999. Sau này, Trang Nhung chủ yếu theo đuổi âm nhạc, kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương và có bốn con. Có giai đoạn cô giảm đáng kể hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình, trước khi trở lại đi hát nhiều hơn khi các con đã lớn.

Các diễn viên nổi bật cùng tham gia bộ phim Đồng quê xào xạc cùng Công Lý, Xuân Bắc (Ảnh ST)

Bởi vậy, những bức ảnh được chia sẻ sau gần 30 năm không chỉ gợi lại một bộ phim cũ. Đó còn là lát cắt về thời tuổi trẻ của một dàn nghệ sĩ mà nhiều người sau này trở thành NSND, lãnh đạo nhà hát hay giữ vị trí quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật. Với những khán giả từng xem Đồng quê xào xạc, vài khung hình cũ cũng đủ kéo cả một miền ký ức truyền hình trở lại.