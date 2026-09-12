'Công chúa võ hiệp' từng khiến Thành Long si mê, 71 tuổi vẫn độc thân quyến rũ

Là biểu tượng của dòng phim võ hiệp một thời, nữ diễn viên này là cô gái mà tài tử Thành Long si mê và theo đuổi suốt nhiều năm.

Mễ Tuyết là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim Hong Kong (Trung Quốc). Sau nhiều thập kỷ trôi qua, bà vẫn được xem là biểu tượng của dòng phim võ hiệp một thời.

Minh tinh từng khiến Thành Long say đắm

Sinh năm 1955, Mễ Tuyết lớn lên trong gia đình khá giả ở Hong Kong. Bà bắt đầu bước chân vào nghệ thuật bằng việc tham gia show thực tế của hãng Thiệu Thị khi mới 14 tuổi. Sở hữu diện mạo khả ái, ấn tượng nên Mễ Tuyết gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp.

Mễ Tuyết được gọi là “công chúa võ hiệp”.

Năm 1976, Mễ Tuyết đóng vai chính lần đầu tiên trong bộ phim Anh hùng xạ điêu . Vai Hoàng Dung giúp tên tuổi của bà được biết đến rộng rãi hơn. Đến năm 1985, Mễ Tuyết ký hợp đồng với ATV và được giao vai chính trong bộ phim Bình tung hiệp ảnh, đóng chung với Lưu Tùng Nhân.

Thập niên 1980, bà là minh tinh hàng đầu showbiz Hong Kong, được gọi là “công chúa võ hiệp”.

Mễ Tuyết xinh đẹp, thông minh trở thành nữ thần trong lòng biết bao nam nhân lúc bấy giờ, một trong số đó là ngôi sao võ thuật Thành Long.

Lúc đó, Thành Long chỉ là một diễn viên võ thuật không mấy nổi tiếng, còn Mễ Tuyết là minh tinh lừng danh. Nhiều người cho rằng Thành Long không xứng với Mễ Tuyết.

Sau 8 năm theo đuổi, Thành Long mới có được trái tim của nàng Hoàng Dung xinh đẹp. Một người là nữ thần của làng điện ảnh, một người là siêu sao võ thuật, mối tình của họ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Nhưng sau một thời gian yêu nhau, mối tình của họ không đi đến cái kết trọn vẹn.

Thành Long mất 8 năm để chinh phục trái tim Mễ Tuyết.

Năm 1984, Mễ Tuyết hẹn hò với cầu thủ bóng đá kiêm diễn viên Doãn Chí Cường. Hai người sống chung hơn 20 năm, Doãn Chí Cường từng cầu hôn hơn 10 lần, nhưng nữ diễn viên không đồng ý.

Đáng tiếc, chuyện tình của họ bị chia cắt bởi số phận. Năm 2010, Doãn Chí Cường qua đời do bệnh ung thư. Từ đó, Mễ Tuyết chọn sống một mình, không kết hôn hay sinh con.

Tuổi 71 trẻ đẹp, vẫn sẵn sàng kết hôn

Nhiều năm qua, Mễ Tuyết vẫn sống độc thân và không yêu thêm ai. Ở tuổi 71, Mễ Tuyết vẫn giữ được nét đẹp và sự trẻ trung. Không chỉ nhan sắc, vóc dáng của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người trầm trồ vì mảnh mai, thon gọn.

Ở tuổi 71, Mễ Tuyết vẫn trẻ đẹp.

Mễ Tuyết cũng thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Đối với bà, tuổi tác dường như chỉ là con số. Không chỉ sắc vóc, phong cách đời thường của nữ diễn viên trẻ trung, nhiều màu sắc và hợp thời trang.

Mễ Tuyết vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động trong ngành giải trí. Bên cạnh đó,bà dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe. Bà duy trì thói quen tập thể dục, bộ môn yêu thích là chạy bộ và leo núi.

Ngoại hình trẻ đẹp của Mễ Tuyết ở tuổi ngoài 70.

Gần đây, từ một bức ảnh chụp chung mà tin đồn Mễ Tuyết bí mật kết hôn với người bạn lâu năm Ngũ Vệ Quốc xuất hiện. Mễ Tuyết khẳng định họ chỉ là bạn rất thân. Bà và Ngũ Vệ Quốc quen nhau từ thời còn học lớp đào tạo diễn viên. Tình bạn giữa hai người đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Họ có thể thoải mái chia sẻ, nói về nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng không có mối quan hệ tình cảm như những gì mạng xã hội đồn đoán.

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Mễ Tuyết cho biết nếu duyên đến và gặp được người phù hợp, bà vẫn sẵn sàng đón nhận. Không còn đặt nặng những tiêu chuẩn về ngoại hình, minh tinh nói rằng người đồng hành cần cởi mở, vui vẻ, biết bao dung, có thể giao tiếp và không quá tính toán với nhau.



