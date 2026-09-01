Công chúa Vbiz được đề cử đẹp nhất thế giới

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của mỹ nhân này.

Mới đây, TC Candler bất ngờ công bố hình ảnh đề cử Lê Tam Triều Dâng cho danh sách "The 100 Most Beautiful Faces 2026" - Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Trong poster được công bố, nữ diễn viên được giới thiệu với tư cách diễn viên/người mẫu, đi kèm hình ảnh diện váy trắng, khoe visual ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Lê Tam Triều Dâng xuất hiện trong danh sách đề cử của chuyên trang này.

Lê Tam Triều Dâng xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Thông tin này đến đúng thời điểm cái tên Lê Tam Triều Dâng đang có màn trở lại khá rực rỡ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng chưa có một vai diễn thực sự tạo cú hích lớn, nữ diễn viên sinh năm 1998 liên tục được nhắc đến trong thời gian qua nhờ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Bộ phim giúp Tam Triều Dâng đến gần hơn với đông đảo khán giả thông qua nhân vật Thanh Tâm và chuyện tình màn ảnh với Võ Điền Gia Huy. Hiệu ứng của bộ phim cũng đưa nữ diễn viên xuất hiện dày đặc hơn tại các sự kiện, hoạt động quảng bá và trở thành gương mặt được công chúng chú ý trên mạng xã hội.

Không chỉ được khán giả chú ý nhờ câu chuyện tình cảm trên màn ảnh, Lê Tam Triều Dâng còn có thêm lượng người hâm mộ mới và xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động giải trí hay các sự kiện nhãn hàng. Nhiều khán giả đồng tình với nhận định Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay chính là tác phẩm giúp nữ diễn viên "đổi đời".

Cái tên Lê Tam Triều Dâng nhận được nhiều sự chú ý sau hiệu ứng của bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Đáng nói, sự thay đổi không chỉ nằm ở độ phủ. Lê Tam Triều Dâng còn cho thấy một diện mạo trưởng thành hơn hẳn so với hình ảnh sao nhí từng quen thuộc với khán giả.

Từ một cô bé bước vào showbiz từ năm 12 tuổi, Lê Tam Triều Dâng từng ghi dấu qua Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé và nhiều dự án truyền hình. Ngoại hình trẻ trung từng khiến cô dễ bị đóng khung trong những vai diễn học sinh, thiếu nữ. Sau một khoảng thời gian tạm rời màn ảnh để tập trung cho việc học và cuộc sống riêng, nữ diễn viên trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn và liên tục thử sức ở những dạng vai mới.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, visual của Lê Tam Triều Dâng cũng thường xuyên được đưa lên bàn cân. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, nụ cười sáng cùng vóc dáng cân đối. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô có thể biến hóa giữa hình ảnh trong trẻo, nữ tính và trưởng thành, quyến rũ.

Nhan sắc thăng hạng của Lê Tam Triều Dâng

Nhiều người dành lời khen có cánh cho nhan sắc của nữ diễn viên ở mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện

Những danh từ như "công chúa Vbiz", "ngọc nữ mới của màn ảnh" được dân tình ưu ái dành cho Lê Tam Triều Dâng

Ảnh: FBNV