Công chúa showbiz được "o bế" biến cả nhóm nữ quốc dân thành vũ công phụ họa, rời công ty hết thời 12 năm

Thời kỳ hoàng kim, đây là ca sĩ được "o bế" nhất nhì trong đội hình nhóm nữ quốc dân.

Suốt nhiều năm hoạt động trong đội hình Girls' Generation (SNSD), Jessica Jung luôn là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Không chỉ đảm nhận vị trí giọng ca chính, nữ thần tượng được xây dựng hình tượng "Ice Princess" (Công chúa băng giá) với mức độ đầu tư hiếm có, từ line hát, thời lượng lên hình cho đến tạo hình sân khấu. Tuy nhiên, sau biến cố rời nhóm năm 2014, sự nghiệp của Jessica bước sang một chương hoàn toàn khác với nhiều tranh cãi, khó khăn và sự thay đổi lớn trong định hướng phát triển.

Jessica từng là công chúa băng giá được "o bế" nhất SM

Ngay từ khi SNSD ra mắt năm 2007 với Into the New World, Jessica đã giữ vai trò Main Vocalist. Điều này kéo theo thời lượng xuất hiện trên MV và sân khấu cũng luôn thuộc nhóm cao nhất. Với đặc thù đội hình biểu diễn của SNSD, người đảm nhận phần điệp khúc hoặc những đoạn cao trào sẽ di chuyển vào vị trí trung tâm để thực hiện phần hát. Vì thường xuyên gánh các đoạn chorus và nốt cao, Jessica xuất hiện ở vị trí center với tần suất dày đặc trên các sân khấu âm nhạc, dù vị trí trung tâm chính thức của SNSD thuộc về Yoona.

Không chỉ được ưu ái về chuyên môn, Jessica còn là thành viên có định hướng hình ảnh rõ ràng bậc nhất nhóm. Ngay từ khi debut, SM Entertainment đã xây dựng cho cô concept "Ice Princess" - hình tượng lạnh lùng, sang trọng nhưng vẫn nữ tính.

Ngay từ khi debut, SM Entertainment đã xây dựng cho cô concept "Ice Princess" - hình tượng lạnh lùng, sang trọng nhưng vẫn nữ tính

Trong giai đoạn đỉnh cao của SNSD từ khoảng năm 2010 đến 2012 với các kỷ nguyên Oh!, Mr. Taxi và The Boys, Jessica là thành viên thường xuyên giữ mái tóc vàng sáng hoặc bạch kim. Trang phục biểu diễn cá nhân của cô cũng liên tục được thiết kế theo phong cách váy bồng, đính đá, nơ lớn, ruy băng và các chi tiết mang đậm hình ảnh "công chúa". Đỉnh điểm của sự ưu ái ở thời kỳ quảng bá The Boys. Từ teaser, MV cho đến các sân khấu quảng bá, Jessica đều sở hữu tạo hình lộng lẫy với phong cách hoàng gia. Cô còn có những phân cảnh riêng trong MV và được giao mở màn ở vị trí center.

Jessica nổi bần bật trong era The Boys

Đặc biệt, một sân khấu quảng bá từng gây chú ý khi Jessica mặc trang phục sáng màu trong khi toàn bộ các thành viên còn lại diện trang phục đen. Cách dàn dựng khiến tổng thể tiết mục tạo cảm giác Jessica trở thành tâm điểm nổi bật nhất, cả nhóm nữ quốc dân nhìn như dancer phụ họa. Sự "o bế" rõ ràng này từng làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ về mức độ ưu ái mà SM Entertainment dành cho nữ ca sĩ.

Một mình Jessica mặc váy sáng màu, đứng center

Jessica là thành viên đầu tiên ký hợp đồng với SM Entertainment từ năm 2000 trước khi chính thức ra mắt cùng SNSD vào tháng 8/2007. Tuy nhiên, cô cũng là người đầu tiên rời đi. Tháng 9/2014, Jessica rời Girls' Generation trong một trong những biến cố gây chấn động lịch sử Kpop. Kể từ đó, nữ ca sĩ gần như không còn xuất hiện trên các chương trình âm nhạc hàng tuần của các đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc dù vẫn liên tục phát hành sản phẩm solo. Trong nhiều năm qua, Jessica chưa từng có sân khấu quảng bá trên các chương trình âm nhạc của KBS, MBC, SBS hay Mnet.

Jessica và SNSD thời hoàng kim

Bản thân Jessica cũng từng chia sẻ trong một buổi fan meeting rằng cô mong muốn được quảng bá trên các chương trình âm nhạc nhưng "không thể". Cho đến nay chưa từng có lời giải thích chính thức về nguyên nhân. Một số ý kiến cho rằng điều này liên quan đến các điều khoản sau khi chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, trong khi nhiều người hâm mộ tin rằng đây là hệ quả của ảnh hưởng lớn mà SM từng sở hữu trong ngành giải trí Hàn Quốc, tương tự những tranh cãi từng xuất hiện quanh trường hợp của JYJ.

Sau khi rời SM, Jessica chuyển hướng hoạt động độc lập nhưng bị hạn chế ở Hàn Quốc

Sau khi rời SM, Jessica chuyển hướng hoạt động độc lập. Jessica phát hành loạt mini album như With Love, J, Wonderland, My Decade và Beep Beep vào năm 2023. Trong năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn Jessica Concert Tour 2026 - Reflections. Jessica cũng thử sức với vai trò nhà văn khi phát hành bộ tiểu thuyết gồm Shine (2020), Bright (2022) và I Will Shine (2021). Loạt sách xoay quanh cuộc sống của một nữ thực tập sinh Kpop với nhiều chi tiết được cho là lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của cô trong ngành giải trí.

Dù vậy, xét trên khía cạnh thương mại, sự nghiệp solo của Jessica không còn duy trì được sức hút như thời còn hoạt động cùng SNSD.

Doanh số album cho thấy xu hướng giảm dần qua từng năm. Album solo đầu tay With Love, J năm 2016 bán hơn 80.000 bản. Wonderland giảm còn khoảng 38.000 bản, My Decade còn khoảng 31.000 bản. Đến Beep Beep phát hành năm 2023, doanh số tuần đầu trên Hanteo chỉ đạt mức rất thấp so với tiêu chuẩn của một cựu thành viên nhóm nữ hàng đầu Kpop. Ở mảng nhạc số, ca khúc debut Fly từng đạt thành tích khả quan trên nhiều bảng xếp hạng Hàn Quốc. Tuy nhiên, các sản phẩm phát hành sau đó gần như không còn tạo được dấu ấn trên MelOn và nhiều nền tảng nghe nhạc lớn.

Brand riêng của Jessica liên tục gặp vấn đề kinh doanh

Thương hiệu thời trang BLANC & ECLARE - dự án kinh doanh từng được xem là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn khiến Jessica rời SNSD - cũng trải qua nhiều biến cố. Năm 2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin công ty quản lý thương hiệu bị kiện liên quan khoản nợ 6,8 triệu USD. Dù vụ việc sau đó được thông báo đã giải quyết trong năm 2022, hình ảnh thương hiệu vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể. Đến năm 2023, cửa hàng flagship của BLANC & ECLARE tại Gangnam bị cưỡng chế sau thời gian dài chậm thanh toán tiền thuê mặt bằng. Đây được xem là một trong những dấu mốc cho thấy hoạt động kinh doanh của thương hiệu gặp nhiều khó khăn.

Bị hạn chế hoạt động ở Hàn, Jessica tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc

Bị hạn chế hoạt động ở Hàn, Jessica tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Việc tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2022 được nhìn nhận như một bước ngoặt nhằm tìm lại sức hút sau nhiều năm không còn hoạt động mạnh tại quê nhà.

Ở thời điểm hiện tại, Jessica vẫn duy trì hoạt động biểu diễn thông qua tour Reflections trong năm 2026. Đầu năm nay, nữ ca sĩ cũng mang concert cá nhân về Việt Nam vào đúng ngày sinh nhật. Tuy nhiên, quy mô các điểm diễn chủ yếu là nhà hát và hội trường với sức chứa khoảng 2.000-3.000 khán giả. Một số chặng lưu diễn cũng ghi nhận tốc độ bán vé chậm hơn đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao cùng SNSD, khi nhóm từng liên tục tổ chức concert tại các nhà thi đấu và sân vận động lớn.

Jessica tổ chức tour cá nhân nhưng không gây sốt được như thời hoàng kim

Từ một trong những thành viên được đầu tư mạnh nhất của SNSD về hình ảnh lẫn chuyên môn, Jessica đã trải qua hành trình đầy biến động trong hơn một thập kỷ sau khi rời nhóm. Dù vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực, khoảng cách giữa hào quang thời còn là "Ice Princess" của SNSD và vị thế hiện tại vẫn là chủ đề được người hâm mộ Kpop nhắc đến mỗi khi nhìn lại sự nghiệp của nữ ca sĩ.