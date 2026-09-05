Đám cưới của Công chúa Ilyana Alia thuộc Hoàng gia Pahang trở thành tâm điểm chú ý khi cô lần lượt đội hai vương miện kim cương trong các nghi lễ. Đáng chú ý, cả hai món trang sức đều thuộc bộ sưu tập của Hoàng hậu Azizah và từng xuất hiện trong những đám cưới Hoàng gia trước đó.

Hoàng gia Pahang của Malaysia vừa chứng kiến một đám cưới đặc biệt khi Công chúa Tengku Puteri Ilyana Alia, 29 tuổi, kết hôn với tay đua GT người Anh Christopher Lionel “Chris” Froggatt. Đám cưới diễn ra với nhiều nghi lễ và kéo dài trong nhiều ngày theo truyền thống Hoàng gia Malaysia, nhưng điều khiến giới quan tâm đến thời trang Hoàng gia đặc biệt chú ý lại nằm ở những món trang sức mà cô dâu lựa chọn.

Trong hai dịp quan trọng, Ilyana không chỉ sử dụng một chiếc vương miện mà lần lượt xuất hiện với hai thiết kế vương miện kim cương khác nhau, đều có nguồn gốc từ bộ sưu tập của Hoàng hậu Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, phu nhân của cha cô, Quốc vương Pahang Sultan Abdullah Ahmad Shah.

Chiếc vương miện Art Deco có lịch sử từ những năm 1920

Trong ngày đầu tiên của chuỗi nghi lễ, Ilyana xuất hiện trong một thiết kế váy cưới tay dài với phần ren thêu tinh tế, kết hợp cùng vương miện kim cương phong cách Art Deco. Thiết kế của chiếc vương miện mang đậm tinh thần hình học đặc trưng của Art Deco, khác hẳn vẻ mềm mại, lãng mạn của chiếc váy cưới mà cô lựa chọn. Chính sự tương phản giữa những đường nét cứng cáp của trang sức và chất liệu ren nữ tính đã tạo nên một tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại.

Điều khiến chiếc vương miện này đáng chú ý hơn nằm ở lịch sử của nó. Theo ELLE, món trang sức được chế tác từ những năm 1920 và sau khi kết hôn vào năm 1986, Hoàng hậu Azizah đã đưa nó vào bộ sưu tập của mình. Điều thú vị là bà không chỉ sử dụng món đồ này như một chiếc vương miện. Trong một số hình ảnh chân dung chính thức, bà từng đeo nó theo cách khác, biến nó thành một món trang sức dạng vòng cổ. Cách sử dụng linh hoạt này cho thấy giá trị của những món trang sức Hoàng gia không chỉ nằm ở việc chúng được đặt trên đầu một nữ nhân vật Hoàng gia, mà còn ở khả năng thích ứng với những phong cách và hoàn cảnh khác nhau.

Chiếc vương miện cũng không phải món đồ chỉ dành riêng cho Ilyana. Trong nhiều năm, Hoàng hậu Azizah từng cho các thành viên nữ khác trong đại gia đình Hoàng gia Pahang mượn để sử dụng trong những dịp trọng đại. Công chúa Iman Afzan, chị gái của Ilyana, cũng từng đội chính chiếc vương miện này trong đám cưới năm 2018. Vì vậy, khi Ilyana lựa chọn nó cho ngày trọng đại của mình, món trang sức không chỉ hoàn thiện vẻ ngoài của cô dâu mà còn tạo nên một sợi dây liên kết trực tiếp giữa các thế hệ phụ nữ trong gia đình Hoàng gia Pahang.

Sang ngày hôm sau, cô dâu đổi sang một chiếc vương miện hoàn toàn khác

Nếu chiếc vương miện Art Deco gây ấn tượng bởi những đường nét hình học, thiết kế được Ilyana lựa chọn cho ngày hôm sau lại mang vẻ mềm mại và cầu kỳ hơn. Đây là một chiếc vương miện theo phong cách Garland, lấy cảm hứng từ những vòng hoa và các họa tiết thiên nhiên phổ biến trong trang sức thế kỷ XIX. Vương miện được làm từ kim loại quý màu trắng, kết hợp những chi tiết hình lá và đường cuộn mang phong cách Tân cổ điển, sau đó được điểm xuyết bằng kim cương.

Điểm thú vị nhất nằm ở những ba viên kim cương hình ngôi sao được gắn thêm trên chiếc vương miện. Theo ELLE, những viên kim cương này từng được Công chúa Iman Afzan bổ sung vào vương miện khi cô đội nó trong đám cưới năm 2018. Sau đó, các chi tiết hình ngôi sao từng được tháo ra khỏi thiết kế và chỉ xuất hiện trở lại khi Ilyana sử dụng chiếc vương miện trong đám cưới của mình.

Như vậy, nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh cưới, công chúng có thể thấy đây đơn giản là hai chiếc vương miện khác nhau được lựa chọn để tạo nên hai diện mạo khác nhau. Nhưng khi nhìn vào lịch sử của chúng, câu chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều: đây là những món trang sức đã đi qua nhiều thành viên trong gia đình, xuất hiện trong những thời khắc quan trọng và thậm chí được điều chỉnh về thiết kế để phù hợp với từng người đeo. Chiếc vương miện vì thế không chỉ là một món đồ xa xỉ mà gần như trở thành một phần của ký ức gia đình Hoàng gia.

Hai vương miện, hai phong cách nhưng cùng kể một câu chuyện về gia đình

Việc Ilyana sử dụng hai chiếc vương miện trong hai dịp khác nhau cũng cho thấy một đặc điểm thú vị của trang sức Hoàng gia: đồ gia truyền không nhất thiết phải được bảo tồn một cách bất biến. Một món trang sức có thể được giữ lại qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn được thay đổi một vài chi tiết, thêm hoặc tháo các thành phần để tạo ra diện mạo phù hợp với thế hệ mới. Trường hợp chiếc vương miện Garland của Ilyana là ví dụ khá rõ, khi ba viên kim cương hình ngôi sao từng được thêm vào rồi tháo ra trước khi trở lại đúng thời điểm cô kết hôn.

Trong đám cưới của Ilyana, câu chuyện về trang sức vì thế không đơn thuần là câu chuyện về kim cương hay những món đồ có giá trị cao. Nó còn là câu chuyện về cách một gia đình Hoàng gia gìn giữ ký ức thông qua những vật thể cụ thể. Một chiếc vương miện có thể từng nằm trong bộ sưu tập của Hoàng hậu, sau đó được trao cho con gái hoặc cháu gái sử dụng trong ngày cưới, rồi nhiều năm sau lại xuất hiện trên đầu một cô dâu khác. Mỗi lần được sử dụng, món trang sức lại có thêm một câu chuyện mới mà không cần đánh mất lịch sử vốn có.

Đám cưới của Ilyana cũng đặc biệt ở chỗ nó đưa công chúng đến gần hơn với Hoàng gia Pahang, một trong chín dòng Hoàng gia của Malaysia. Cha cô, Sultan Abdullah Ahmad Shah, không chỉ là người trị vì Pahang mà từng giữ chức Yang di-Pertuan Agong, tức Quốc vương Malaysia, từ năm 2019 đến năm 2024. Malaysia có một cơ chế quân chủ đặc biệt: Trong số 13 bang của đất nước, 9 bang vẫn có các quân chủ Malay cha truyền con nối; chín vị quân chủ này hợp thành Hội đồng Các nhà Quân chủ và luân phiên bầu một người giữ vị trí Quốc vương Malaysia với nhiệm kỳ 5 năm.

Chính cơ chế đặc biệt này khiến những đám cưới của các thành viên thuộc chín Hoàng gia Malaysia luôn có một màu sắc rất riêng, nơi truyền thống địa phương, nghi lễ Hồi giáo, thời trang hiện đại và những bộ sưu tập trang sức gia truyền cùng xuất hiện. Với Ilyana, hai chiếc vương miện kim cương trong ngày cưới không chỉ khiến cô nổi bật giữa những nghi lễ xa hoa mà còn giúp công chúng nhìn thấy một phần lịch sử của gia đình Hoàng gia Pahang được truyền lại qua những món trang sức tưởng như chỉ có giá trị về vật chất.

Đặc biệt, chú rể Chris Froggatt cũng tạo nên một sự kết hợp thú vị giữa hai thế giới. Anh là tay đua GT người Anh, từng hoạt động trong các giải đua quốc tế, trong khi Ilyana xuất thân từ một trong những Hoàng gia lâu đời của Malaysia. Trong các nghi lễ, Froggatt mặc trang phục phương Tây kết hợp với tengkolok, loại mũ đội đầu truyền thống của nam giới Malay, tạo nên hình ảnh giao thoa giữa nguồn gốc Anh của chú rể và nghi lễ Hoàng gia Malaysia của cô dâu.

Sau cùng, điều đáng nhớ nhất về hai chiếc vương miện mà Ilyana đội trong đám cưới có lẽ không nằm ở việc chiếc nào đắt giá hơn hay lộng lẫy hơn. Một chiếc mang dấu ấn Art Deco của những năm 1920, chiếc còn lại gợi nhớ đến phong cách Garland thế kỷ XIX; cả hai đều đã đi qua những bàn tay Hoàng gia trước khi xuất hiện trong ngày trọng đại của cô. Và chính việc tiếp tục sử dụng, thay đổi và trao truyền những món trang sức ấy mới khiến chúng trở thành “gia bảo” đúng nghĩa: Mỗi thế hệ không chỉ thừa hưởng một món đồ cũ, mà còn để lại trên đó một chương mới của lịch sử gia đình.

*Theo Elle, Hola