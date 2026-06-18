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Công chúa đại dương lưu lạc nhân gian đã về nhà: Nhan sắc chấn động tam giới, đẹp hơn mọi phong cảnh trên đời

Thu Phong
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Mỹ nhân này mang đến vẻ đẹp của một nàng công chúa đại dương.

Mới đây nhân dịp sinh nhật lần thứ 32, Cúc Tịnh Y đã chiêu đãi khán giả một bữa đại tiệc nhan sắc thực thụ khi tung bộ ảnh tuyệt đẹp. Hiên lên trước mắt khán giả là một mỹ nhân với gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng sáng cùng mái tóc dài bồng bềnh. Thêm vào đó, sự kết hợp giữa trang phục tông trắng ánh bạc, ánh sáng huyền ảo và biểu cảm mềm mại của Cúc Tịnh Y khiến khán giả như đang thấy một công chúa đại dương sau những tháng ngày lưu lạc nhân gian đã trở về nhà.

- Ảnh 1.

Nhan sắc đẹp vô thực của Cúc Tịnh Y trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 32.

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- Ảnh 3.

Cận cảnh visual đẹp nao lòng của mỹ nhân sinh năm 1994.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đã để lại lời khen ngợi cho mỹ nhân sinh năm 1994, cũng như gửi đến cô lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cúc Tịnh Y luôn biết cách tạo điểm nhấn trong mỗi lần xuất hiện. Bộ trang phục lần này mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa cuốn hút.

- Đẹp quá, như nàng tiên cá.

- Chúc mừng sinh nhật Cúc Tịnh Y. Chúc chị luôn bình an, rạng rỡ và tiếp tục tỏa sáng. Mong Thiên Hương, Lai Chiến, Phấn Mặc Giang Hồ, Thế Giới Vạn Hoa sớm phát sóng thuận lợi, thành công ngoài mong đợi và gặp thật nhiều may mắn.

- Xinh yêu ghê.

- Chúc Cúc Tịnh Y sinh thần hỷ lạc, vô ưu vô sầu, một đường hoa nở, một đời bình an, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nói thêm về Cúc Tịnh Y, cô là một trong những gương mặt nổi bật trong hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng của màn ảnh Trung Quốc hiện tại. Cô vốn xuất thân là một thần tượng, từng là thành viên thuộc nhóm nhạc SNH48 nhưng sau đó tách ra để theo đuổi con đường solo. Dẫu vậy, mỹ nhân sinh năm 1994 lại được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên.

- Ảnh 10.

Hình tượng ác nữ điên tình Thượng Quan Chỉ của Cúc Tịnh Y cực viral hồi 2024.

Cúc Tịnh Y bén duyên với diễn xuất vào năm 2016, khi cô xuất hiện với vai thứ chính Tuyết Phi Sương trong Cửu Châu: Thiên Không Thành. Sau đó, nữ diễn viên đóng các phim Nhiệt Huyết Trường An, Hiên Viên Liếm - Hán Chi Vân. Thế nhưng, cô nàng chỉ thực sự vươn lên sau thành công của Vân Tịch Truyện. Đây là tác phẩm ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Ở dự án này, Cúc Tịnh Y hợp tác cùng Trương Triết Hạn. Hai người cực kỳ đẹp đôi trên màn ảnh, được khán giả yêu thích và sau đó tiếp tục tái hợp vào năm 2020 trong Như Ý Phương Phi.

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y còn là nữ chính của nhiều phim ngôn tình khác như Tiên Sinh Bơi Lội, Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 2019, Thư Sinh Xinh Đẹp, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn, Gia Nam Truyện, Hoa Nhung. Dẫu vậy cũng phải đến năm 2024, cô mới một lần nữa tạo nên cơn sốt thực sự với Hoa Gian Lệnh.

- Ảnh 11.

Cúc Tịnh Y đang có những dự án phim đáng mong đợi chờ phát sóng là Thiên Hương Dẫn, Lai Chiến và Thế Giới Vạn Hoa.

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Ở phim Hoa Gian Lệnh, Cúc Tịnh Y đóng 2 vai Dương Thái Vi/Thượng Quan Chỉ, trong đó hình tượng ác nữ điên tình Thượng Quan Chỉ đã viral cực mạnh trên mạng xã hội, được xem là vai diễn ấn tượng bậc nhất của cô nàng. Trong năm 2026 này, Cúc Tịnh Y gây chú ý khi khoe nhan sắc cực phẩm dưới ống kính của đạo diễn Quách Kính Minh trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Sắp tới, những khán giả yêu mến mỹ nhân 32 tuổi sẽ có cơ hội gặp lại cô ở các bộ phim Thiên Hương, Lai Chiến và Thế Giới Vạn Hoa.

nguồn: Weibo

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