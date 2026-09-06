"Công chúa béo" Quỳnh Anh hé lộ khoảnh khắc Duy Mạnh trên giường bệnh khiến ai cũng xúc động

Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công tại Mỹ, Quỳnh Anh hé lộ những hình ảnh của chồng trên giường bệnh.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh mới đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm gối trái tại Mỹ. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ diễn ra thuận lợi, mở ra giai đoạn điều trị dứt điểm cho chấn thương dai dẳng mà ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội phải gánh chịu trong nhiều tháng qua.

Đồng hành cùng Duy Mạnh trong suốt chuyến đi sang Mỹ lần này là bà xã Nguyễn Quỳnh Anh. Cô luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và là hậu phương vững chắc nhất cho chồng. Mới đây, Quỳnh Anh cũng chia sẻ những khoảnh khắc đầy tình cảm của hai vợ chồng ở bệnh viện. Khoảnh khắc Duy Mạnh nằm trên giường bệnh khiến người hâm mộ xúc động. Đây là lần thứ 2 Duy Mạnh phải phẫu thuật chấn thương. Với cầu thủ đây là điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp, dù vậy vợ chồng Duy Mạnh đều giữ sự lạc quan.

Quỳnh Anh đồng hành cùng với chồng (Ảnh: TTNV)

Một ngày sau khi rời phòng phẫu thuật, Duy Mạnh đã có thể tự di chuyển những bước chân đầu tiên trên đôi nạng. Dù phần đầu gối vẫn được cố định chặt bằng thiết bị chuyên dụng, thần thái tươi tắn và thể trạng phục hồi nhanh chóng của anh là tín hiệu rất khả quan.

Duy Mạnh đang phục hồi tốt

Trên trang cá nhân, trung vệ sinh năm 1996 gửi lời cảm ơn tới gia đình, bác sĩ và người hâm mộ: "Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực, tôi sẽ sớm vượt qua được thôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương, quan tâm động viên, ủng hộ, cổ vũ".

Kể từ khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2020, Duy Mạnh và Quỳnh Anh luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp và viên mãn nhất làng bóng đá Việt. Dù Duy Mạnh thường xuyên phải tập trung thi đấu xa nhà hay phải trải qua những quãng thời gian dưỡng thương đầy áp lực, Quỳnh Anh vẫn luôn là điểm tựa tinh thần kiên cường, vừa đảm đang thu vén việc nhà vừa gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Đáp lại, trung vệ Đội tuyển Việt Nam cũng nổi tiếng là người chồng, người cha cưng chiều vợ con hết mực. Cuộc sống hôn nhân êm ấm cùng sự ra đời của các thiên thần nhỏ chính là động lực lớn nhất giúp Duy Mạnh có thêm ý chí mạnh mẽ để vượt qua những khúc ngoặt thử thách trong sự nghiệp đùi đĩa.

Duy Mạnh luôn có gia đình đồng hành (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Duy Mạnh dính chấn thương sụn chêm từ cuối tháng 4 và liên tục chịu đựng những cơn đau ê ẩm. Trong đợt tập trung cùng Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, anh chủ yếu phải tập vật lý trị liệu. Dù đã cố gắng nuốt trọn giáo án cường độ cao trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chấn thương vẫn chưa thể dứt điểm.

Để bảo vệ sự nghiệp lâu dài cho học trò, HLV Kim Sang Sik đã quyết định trả Duy Mạnh về CLB để tiến hành chữa trị dứt điểm. Ngày 2/9, hai vợ chồng chính thức lên đường sang Mỹ thăm khám và thực hiện ca mổ.

Theo lộ trình y tế, Duy Mạnh sẽ tiếp tục ở lại Mỹ để theo dõi và tái khám ban đầu trước khi trở về Việt Nam vào ngày 23/9. Sau khi về nước, anh sẽ bắt đầu liệu trình tập phục hồi chức năng chuyên sâu kéo dài khoảng 6 đến 9 tháng.

Khoảng thời gian nghỉ dưỡng này đồng nghĩa với việc Duy Mạnh sẽ bỏ lỡ hai chiến dịch quan trọng cùng Đội tuyển Quốc gia là FIFA ASEAN Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027, đồng thời vắng mặt gần như toàn bộ lượt đi mùa giải 2026/2027 trong màu áo CLB Hà Nội.