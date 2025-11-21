HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công bố video trận chiến dữ dội giành quyền kiểm soát làng Vesele

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video lực lượng Vostok kiểm soát làng Vesele với diện tích hơn 15 km², trong khi Ukraine phản kích thất bại.

Công bố video trận chiến dữ dội giành quyền kiểm soát làng Vesele- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video các trận đánh giành làng Vesele thuộc khu vực Zaporozhye. Những hình ảnh được quay từ drone, ghi lại hoạt động của các drone tấn công FPV và việc phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố của Quân đội Ukraine.

Theo Bộ trên, các đơn vị thuộc tập đoàn quân Vostok đã hoàn toàn kiểm soát Vesele. Cùng với khu dân cư, một vùng phòng thủ lớn có diện tích hơn 15 km² đã được đưa vào tầm kiểm soát của lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng từ đầu tháng 11, Veseloye đã trở thành khu dân cư thứ 13 lực lượng Vostok kiểm soát.

Bộ cũng lưu ý chỉ huy Quân đội Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình trên hướng này bằng cách điều chuyển thêm dự bị và tiến hành phản công, nhưng những hành động đó không đem lại kết quả và dẫn tới tổn thất mới.

Các đơn vị thuộc tập đoàn Vostok tiếp tục tiến công, mở rộng vùng kiểm soát tại các vùng Zaporozhye và Dnipropetrovsk, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.


Theo TVzvezda
