Công bố video giao tranh dữ dội, Su-34 khai hỏa tại Vilcha, Kharkiv

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại tác chiến khi lực lượng này giành quyền kiểm soát làng Vilcha, tỉnh Kharkiv.

- Ảnh 1.

Trong những hình ảnh được đăng tải, kíp lái tiêm kích-bom siêu thanh đa năng Su-34 đã tấn công các vị trí của đối phương trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, video còn cho thấy hoạt động của các đơn vị hệ thống không người lái. Các drone FPV của Nga đã đánh trúng lực lượng bộ binh của Lực lượng vũ trang Ukraine và bắn hạ một drone 6 cánh của Ukraine.

Trước đó một ngày, quân nhân thuộc Cụm lực lượng Phương Bắc của Nga đã kiểm soát làng Vilcha, tỉnh Kharkiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chúc mừng Bộ chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 69 nhân dịp này

Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

