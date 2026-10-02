Công bố nguyên nhân tử vong của con gái 13 tuổi nhà cặp diễn viên - đạo diễn đình đám

Hiệu trưởng ngôi trường nơi cô gái nhà cặp diễn viên - đạo diễn đang theo học cũng vừa có động thái nóng.

Trong suốt 24 giờ qua, công chúng Mỹ đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin về cái chết của con gái 13 tuổi Fiona nhà cặp diễn viên - đạo diễn nổi tiếng Chad Lowe và Kim Painter. Ban đầu, gia đình từ chối tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé.

Tới sáng 2/10, nguyên nhân tử vong của Fiona mới chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông Mỹ. Theo đó, ái nữ nhà cặp đôi Chad Lowe - Kim Painter trút hơi thở cuối cùng do tự tử. Cô bé qua đời trong bệnh viện vào hôm 29/9 (giờ địa phương) trong niềm tiếc thương vô hạn của những người thân yêu.

Còn nhớ trong bài đăng tưởng niệm dành cho Fiona trước đó, phía gia đình cô bé cũng đã chia sẻ thông tin về Đường dây nóng hỗ trợ Khủng hoảng và Tự tử 988.

Ngoài ra, tin buồn về sự ra đi của Fiona cũng đã được thông báo qua thư điện tử gửi đến các bậc phụ huynh tại ngôi trường mà cô bé theo học. Trong thư, hiệu trưởng cho biết nhà trường sẵn sàng sắp xếp các chuyên gia tư vấn tâm lý nhằm hỗ trợ kịp thời về mặt cảm xúc cho bất kỳ học sinh hay nhân viên nào đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Truyền thông Mỹ vừa công bố nguyên nhân tử vong của con gái 13 tuổi nhà tài tử Chad Lowe. Ảnh: People

Trước đó vào sáng 1/10, nam diễn viên Chad Lowe đau lòng báo tin Fiona - con gái thứ 2 của anh - đã qua đời ở tuổi 13. Cô bé trút hơi thở cuối cùng vào ngày 29/9. “Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Fiona. Fiona là một cô con gái đáng yêu, thông minh, sáng tạo và rất yêu thích khiêu vũ. Con bé thực sự là ánh sáng của cuộc đời chúng tôi. Sự ra đi của Fiona là mất mát quá lớn đối với toàn thể gia đình. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này”, Chad Lowe đau xót bày tỏ.

Ban đầu, Chad Lowe và vợ đạo diễn kiêm nhà sản xuất Kim Painter không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái. Họ cũng giữ kín thời gian tổ chức tang lễ của Fiona. Lần cuối cùng Chad Lowe công khai đề cập đến cô công chúa thứ 2 Fiona là vào tháng 11/2025. Khi đó, tài tử đăng bài chúc mừng sinh nhật tuổi 12 của Fiona, đồng thời chia sẻ ảnh con gái tươi cười rạng rỡ trong đôi bốt cao bồi. Được biết, gia đình Lowe vốn đã phải đối mặt với nhiều mất mát trong những năm gần đây. Tháng 2/2025, Chad Lowe từng chia sẻ hình ảnh các con gái đến thăm căn nhà cũ bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy Palisades.

Con gái thứ 2 của nam diễn viên Chad Lowe qua đời ở 13. Ảnh: Getty Images

Trước khi đối mặt với nỗi đau mất đi con gái, nam diễn viên từng mất đi căn nhà của mình trong vụ cháy Palisades. Ảnh: Getty Images

Chad Lowe được biết đến nhiều nhất với vai diễn chàng trai trẻ sống chung với HIV trong Life Goes On. Tác phẩm này giúp anh giành được tượng vàng danh giá tại lễ trao giải Emmy. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác như 9-1-1: Lone Star, Supergirl, Pretty Little Liars hay ER. Năm 2010, Chad Lowe kết hôn với Kim Painter. Hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng một gia đình xoay quanh ba cô con gái.

Fiona là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị cả là Mabel Painter Lowe năm nay 17 tuổi, còn em gái út là Nixie Barbara Lowe mới lên 10 tuổi. Và sự ra đi đột ngột và cuộc đời ngắn ngủi của Fiona để lại sự tiếc thương trong lòng nhiều người.