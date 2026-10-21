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Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời

Minh Hồng
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Công chúng không khỏi xót xa vì con gái nữ người mẫu mồ côi mẹ khi chưa tròn 1 tuổi.

Vào ngày 20/10 (giờ Việt Nam), tờ TMZ đưa tin người mẫu Sahara Ray - bạn gái cũ của Justin Bieber - đã qua đời ở tuổi 34. Đến nay, truyền thông công bố nguyên nhân cái chết là do quá liều fentanyl - một loại thuốc giảm đau tổng hợp thuộc nhóm opioid , có hiệu lực mạnh hơn Morphine từ 50 đến 100 lần và mạnh gấp 50 lần Heroin. Fentanyl được quản lý rất nghiêm ngặt như một chất gây nghiện thuộc Danh mục II, nhưng bị sản xuất trái phép và pha trộn vào các loại ma túy khác, gây ra cuộc khủng hoảng quá liều nghiêm trọng trên toàn cầu.

Được biết, người mẫu Úc đã dùng quá liều hôm thứ Sáu tuần trước và được đưa đi cấp cứu ở 1 bệnh viện tại Los Angeles. Cô phải phụ thuộc vào thiết bị duy trì sự sống. Cuối cùng, gia đình đã quyết định tắt thiết bị duy trì sự sống, để nữ người mẫu ra đi vào ngày Chủ nhật. Hiện chưa rõ việc Sahara Ray dùng quá liều fentanyl là tai nạn hay cố ý.

Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời- Ảnh 1.

Sahara Ray qua đời do dùng quá liều fentanyl. Ảnh: Page Six

Mẹ của Sahara Ray đã trả lời phỏng vấn Daily Mail rằng: “Sahara là một phụ nữ trẻ vô cùng đam mê và tốt bụng, yêu gia đình, thời trang, con gái Snow và lướt sóng. Chúng tôi đang cảm nhận được tình yêu đang tràn ngập từ những người bạn, người hâm mộ và nhiều cộng đồng mà cô ấy là một phần của thế giới”.

Sahara Ray là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên MXH với lượng người theo dõi khổng lồ. Cô là chủ của thương hiệu đồ bơi Sahara Ray Swim. Sahara Ray là con gái của huyền thoại lướt sóng người Úc Tony Ray. Năm 2016, Sahara Ray bị chụp ảnh đi nghỉ dưỡng cùng Justin Bieber ở Hawaii (Mỹ). Mối quan hệ tình cảm của họ được cho biết kéo dài vài tháng trước khi chính thức đường ai nấy đi. Ngoài Justin Bieber, Sahara Ray còn yêu đương với 2 nam ca sĩ Cody Simpson và Mod Sun.

Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời- Ảnh 2.

Ảnh: Page Six

Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời- Ảnh 3.

Sahara Ray từng có mối quan hệ tình cảm với Justin Bieber. Ảnh: Page Six

Cô qua đời khi chỉ mới 34 tuổi và mới sinh con gái Snow Ray Dow hồi tháng Một năm nay. Như vậy, con gái nữ người mẫu mồ côi mẹ khi chưa tròn 1 tuổi. Bài đăng cuối cùng của cố nghệ sĩ trên mạng xã hội là vào tháng 7. Khi đó, Sahara Ray chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của con gái Snow. 

Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời- Ảnh 4.

Cô chỉ mới sinh con hồi tháng Một năm nay. Ảnh: Page Six

Đáng chú ý, vào tháng 4/2024, Sahara Ray từng tiết lộ về cuộc chiến chống lại hội chứng Guillain-Barré - một căn bệnh tự miễn ảnh hưởng đến hệ thần kinh - khiến cô bị liệt một phần cơ thể và phải sử dụng xe lăn trong thời gian ngắn sau khi bị ô tô đâm. "Tôi bị liệt từ phần trên của hai đùi trở xuống đến tận bàn chân. Tôi hoàn toàn không thể đi lại”, người mẫu chia sẻ trong một video đăng trên TikTok ngay sau vụ tai nạn.

Thời điểm đó, Sahara Ray cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré sau khi cơ thể rơi vào trạng thái sốc và tình trạng sức khỏe trở nên vô cùng tồi tệ. Theo Mayo Clinic, hội chứng Guillain-Barré là tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh, gây ra những triệu chứng như yếu cơ, tê bì hoặc thậm chí liệt. Tình trạng này có thể xuất hiện sau một số tác nhân kích hoạt, chẳng hạn như nhiễm trùng.

Công bố nguyên nhân bạn gái cũ Justin Bieber đột ngột qua đời- Ảnh 5.

Cô từng bị liệt, phải ngồi xe lăn vì mắc hội chứng Guillain-Barré - sau khi bị ô tô đâm. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

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