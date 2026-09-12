Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM) đã công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo VCIOM, tỷ lệ người dân Nga tín nhiệm Tổng thống Vladimir Putin đạt 73,1%, trong khảo sát với 1.600 người trưởng thành từ ngày 31/8 đến 6/9.

“Khi được hỏi về mức độ tin tưởng đối với ông Putin, 73,1% số người được hỏi đưa ra câu trả lời tích cực; tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga đạt 67,4%”, cơ quan thăm dò cho biết.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ hoạt động của Chính phủ Nga đạt 44,6%, còn 43,4% người Nga đánh giá tích cực hoạt động của Thủ tướng Mikhail Mishustin. Có 54,2% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Mishustin.

Những người tham gia khảo sát cũng bày tỏ quan điểm về các lãnh đạo nhóm đảng trong Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Theo đó, 29,8% tín nhiệm ông Gennady Zyuganov, lãnh đạo lâu năm của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF); 24,6% tín nhiệm ông Sergey Mironov, lãnh đạo đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật;

19,5% tín nhiệm ông Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); và 11,6% tín nhiệm ông Alexey Nechayev, Chủ tịch đảng Người Mới.

Đối với các đảng chính trị, tỷ lệ ủng hộ của người dân đạt 37,4% đối với đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, 13,1% đối với KPRF, 9,9% đối với LDPR, 4,5% đối với đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật và 10,4% đối với đảng Người Mới.