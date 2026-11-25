Khảo sát mới nhất của Viện Xã hội học Forsa cho thấy tỷ lệ người dân Đức bất mãn với Thủ tướng Friedrich Merz đã lên tới 88%, theo đài RTL.

(Ảnh: Global Look Press/IZ)

Ngày 24/11, đài RTL dẫn nguồn từ cuộc thăm dò dư luận do Viện Xã hội học Forsa thực hiện cho biết, so với tuần trước đó, tỷ lệ trên đã tăng thêm 2%.

Hoạt động của người đứng đầu Chính phủ Đức chỉ nhận được sự tán thành của 11% số người được hỏi - giảm 1% so với kỳ khảo sát trước.

Ngay cả trong nội bộ những người ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU, do chính ông Merz lãnh đạo, cũng chỉ nhận được sự ủng hộ từ 39% số người tham gia khảo sát, trong khi có tới 60% bày tỏ sự bất mãn.

Phần lớn người tham gia nghiên cứu cũng hoài nghi về năng lực của các lực lượng chính trị trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước. Theo kết quả khảo sát, 57% tin rằng không có đảng phái nào đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ mà nước Đức đang phải đối mặt.

Lực lượng được đánh giá đáng tin cậy nhất trong số các tổ chức chính trị là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với 12% tỷ lệ ủng hộ. Liên minh CDU/CSU xếp sau với khoảng cách kém hơn 2%, tờ Gazeta.Ru thông tin bổ sung.

Trước đó, trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu xã hội học do Viện INSA công bố ngày 7/11, có 82% người dân Đức bày tỏ sự không hài lòng với công việc của Thủ tướng.

Đáng chú ý, tỷ lệ tín nhiệm của Thủ tướng Đức đã giảm một nửa kể từ đầu năm 2026, khi con số này vào tháng 1 từng ở mức 24%.

Hoạt động của Chính phủ Đức cũng chỉ được 13% số người được hỏi tán thành, trong khi 82% người tham gia khảo sát bày tỏ sự bất mãn.

Theo IZ



