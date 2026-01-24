Phân tích mới cho thấy một nửa trong số 100 thành phố lớn nhất thế giới đang trải qua mức độ căng thẳng về nước cao, trong đó có 38 thành phố nằm ở những khu vực căng thẳng về nước cực kỳ nghiêm trọng.

Căng thẳng về nước có nghĩa là lượng nước khai thác cho nhu cầu công cộng và công nghiệp đã gần vượt quá nguồn cung sẵn có. Tình trạng này thường do quản lý tài nguyên nước yếu kém, bị trầm trọng hóa bởi sự suy thoái khí hậu.

Cuộc điều tra từ Watershed và tờ Guardian đã lập bản đồ các thành phố dựa trên các lưu vực sông bị căng thẳng, tiết lộ rằng Bắc Kinh, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro và Delhi nằm trong số những nơi đối mặt với tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi đó, London, Bangkok và Jakarta được xếp vào nhóm bị căng thẳng cao.

Một phân tích riêng biệt từ dữ liệu vệ tinh của NASA do các nhà khoa học tại Đại học College London (UCL) thực hiện, cho thấy xu hướng khô hạn hoặc ẩm ướt hơn của 100 thành phố này trong hai thập kỷ qua. Những nơi như Chennai, Tehran và Trịnh Châu cho thấy xu hướng khô hạn mạnh mẽ, trong khi Tokyo, Lagos và Kampala lại có xu hướng ẩm ướt rõ rệt.

Khoảng 1,1 tỉ người đang sống trong các khu vực đô thị lớn có xu hướng khô hạn kéo dài, so với khoảng 96 triệu người sống tại các thành phố có xu hướng ẩm ướt hơn. Hầu hết các khu vực đô thị nằm trong vùng ẩm ướt đều thuộc vùng cận Sahara ở châu Phi, ngoại trừ Tokyo và Santo Domingo. Ngược lại, các trung tâm đô thị có dấu hiệu khô hạn mạnh nhất tập trung khắp châu Á, đặc biệt là miền Bắc Ấn Độ và Pakistan.

Ảnh: AFP

Đang trong năm thứ sáu hạn hán, Tehran đang tiến gần đến Ngày số 0 (Day Zero) một cách nguy hiểm – thời điểm không còn nước cung cấp cho người dân. Năm ngoái, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết thành phố có thể phải sơ tán nếu hạn hán tiếp tục. Cape Town và Chennai cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự.

Mohammad Shamsudduha, giáo sư về khủng hoảng nước tại UCL, cho biết việc theo dõi thay đổi tổng lượng nước dự trữ từ không gian thông qua dự án Grace của NASA giúp đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng mất an ninh nguồn nước đang trỗi dậy.

Vào thứ Ba (20.1), Liên Hợp Quốc thông báo thế giới đã bước vào trạng thái phá sản về nước, khi sự suy thoái của một số nguồn nước đã trở nên vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Giáo sư Kaveh Madani, Giám đốc Viện Môi trường Nước và Sức khỏe thuộc Đại học Liên Hợp Quốc, nhận định quản lý kém thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản này, còn biến đổi khí hậu hiếm khi là lý do duy nhất: Biến đổi khí hậu giống như một cuộc suy thoái kinh tế đè nặng lên một doanh nghiệp vốn đã quản lý tồi.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra cảnh báo tương đương. Dự trữ nước ngọt toàn cầu đã giảm mạnh trong 20 năm qua. Hành tinh đang mất khoảng 324 tỷ mét khối nước ngọt mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng năm của 280 triệu người, tương đương dân số Indonesia.

Đến năm 2055, nước Anh có thể cần thêm 5 tỷ lít nước mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu công cộng – chiếm hơn một phần ba lượng nước cung cấp hiện nay. Giáo sư Shamsudduha cho rằng nguồn nước ngầm ẩn giấu có thể giúp Anh có nguồn cung thích ứng hơn với khí hậu, nhưng nếu không có sự giám sát và quản lý tốt hơn, chúng ta có nguy cơ quản lý một cách mù quáng trước áp lực phát triển và khí hậu.

Một số khu vực ở miền Nam nước Anh gần đây đã bị mất nước cục bộ, điều mà công ty South East Water đổ lỗi cho các cơn bão mùa đông. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã gửi văn bản bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về an ninh nguồn cung của công ty này.

Vào thứ Ba (20.1), chính phủ Anh đã công bố sách trắng về nước nhằm cải tổ hệ thống, bao gồm việc thiết lập vai trò kỹ sư trưởng mới, kiểm tra hạ tầng nước và trao thêm quyền hạn cho cơ quan quản lý nước mới.