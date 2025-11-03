Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi thấy các số điện thoại này gọi đến, người dân không nên bắt máy, cũng không kết bạn Zalo để tránh bị lừa tiền.
Hiện nay, việc lừa đảo qua điện thoại ngày càng phức tạp. Theo đó, các đối tượng dàn dựng lên những kịch bản cực kỳ tinh vi, dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Dù cơ quan chức năng đã liên tục phát đi cảnh báo, nhưng không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò trên.
Dưới đây là danh sách các số điện thoại có dấu hiệu đáng ngờ do công an, ngân hàng cung cấp để người dân nhận diện và chủ động cảnh giác:
Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nghe máy từ những số lạ, nghi ngờ.
Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho những người không rõ danh tính.
Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngay khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo hoặc có hành vi đe dọa, ép buộc, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh.