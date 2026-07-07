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Công an xác minh giao dịch chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản 55112xxxxx Techcombank, một người đàn ông được mời làm việc

Linh San
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Ngày 05/5/2026, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Công an xác minh giao dịch chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản 55112xxxxx Techcombank, một người đàn ông được mời làm việc - Ảnh 1.

Ngày 05/5/2026, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ngày 04/5/2026, Công an xã Vũ Quý đã tiếp nhận trình báo của công dân Lại Thị Huê, sinh năm 1977, trú tại số 2, ngách 58/51B, tổ Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về việc chuyển nhầm số tiền 70.000.000 đồng vào tài khoản số 55112xxxxx mở tại Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản mang tên Vũ Minh Lương. Qua xác minh, xác định anh Vũ Minh Lương đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Vũ Quý đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định trên địa bàn xã có công dân Vũ Minh Lương, sinh năm 1999, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã gửi Giấy mời công dân Vũ Minh Lương là chủ tài khoản đã nhận được số tiền chuyển nhầm trên đến làm việc.

Ngày 05/05/2026, tại trụ sở Công an xã, anh Phạm Minh Hiệu (chồng chị Lại Thị Huê - chủ tài khoản chuyển nhầm tiền) cùng anh Vũ Minh Lương (chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm) gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản, số tiền 70.000.000đ chuyển nhầm.

Cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm đã hướng dẫn, anh Vũ Minh Lương tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 70.000.000đ cho vợ chồng anh chị Lại Thị Huê và Phạm Minh Hiệu.

Gia đình chị Lại Thị Huê rất cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, nhiệt tình hỗ trợ công dân của cán bộ Công an xã và tấm lòng ngay thẳng của công dân trên địa bàn.

Công an xã Vũ Quý biểu dương gương người tốt, việc tốt của anh Vũ Minh Lương, công dân trên địa bàn có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thượng tôn pháp luật, phát huy truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.

Đồng thời, Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, công dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên﻿


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