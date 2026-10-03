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Công an xác minh cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng SJC đi ngoài đường lúc 21h

Nam An
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Cụ ông 92 tuổi bị lẫn, không nhớ đường về nhà, mang theo 7 cây vàng SJC cùng 2 triệu đồng tiền mặt đi lạc trong đêm đã được Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) phát hiện, hỗ trợ và bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 21h ngày 2/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Gia Viên phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện bất thường nên tiếp cận hỏi thăm, nắm tình hình.

Qua xác minh ban đầu, cụ ông có dấu hiệu bị lẫn, đi lạc và không nhớ được địa chỉ nhà cũng như thông tin về nhân thân của mình. Đáng chú ý, trong người cụ ông mang theo 7 thỏi kim loại màu vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

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Công an hỗ trợ cụ ông xác minh nhân thân, nơi cư trú và liên hệ với gia đình. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Công an phường Gia Viên đã đưa cụ ông về trụ sở, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân, nơi cư trú và liên hệ với gia đình.

Sau quá trình xác minh, lực lượng công an xác định cụ ông là ông H., sinh năm 1934, trú tại phố An Đà, Hải Phòng. Theo bà N.T.T. (sinh năm 1950), ông H. do tuổi cao, trí nhớ kém nên bị lẫn và đi lạc. Khi rời khỏi nhà, ông mang theo 7 cây vàng là tài sản của gia đình cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, người thân đã đến trụ sở Công an phường Gia Viên đón ông H. về nhà. Toàn bộ số tài sản ông mang theo cũng được lực lượng công an bàn giao đầy đủ cho gia đình.

Sau sự việc, đại diện gia đình đã gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Công an phường Gia Viên, bày tỏ sự biết ơn trước việc lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, hỗ trợ cụ ông và bảo đảm an toàn cho người cùng tài sản.

Việc kịp thời hỗ trợ người cao tuổi đi lạc, đồng thời xác minh và bàn giao tài sản cho gia đình của Công an phường Gia Viên góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Tags

công an phường Gia Viên

Người cao tuổi

đi lạc

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