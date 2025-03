Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ngày 27/3 cho biết vừa ra quyết định truy tìm xe ô tô hiệu Honda CIVIC, biển kiểm soát (BKS) 76A-166.25, màu đen. Chủ sở hữu là Tô Đình Giống (43 tuổi), quê ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đào tạo New Hair Academy (địa chỉ tại đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Tô Đình Giống là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11/2024 và chiếc xe trên là một trong những tang vật liên quan đến vụ việc…

Được biết cuối năm 2021, anh L.H.T. (46 tuổi), trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được người quen giới thiệu mua chiếc ôtô hiệu KIA, BKS 43A của Tô Đình Giống với giá 450 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Giống nói với anh T. là đang khó khăn nên phải bán xe, nhưng sẽ mua lại chiếc ôtô này với giá cao khi có đủ tiền nên đề nghị anh T. đừng sang tên đổi chủ.

Đầu năm 2022, Giống liên lạc với anh T. và thuê lại chiếc xe trên với giá 18 triệu đồng/tháng. Trước khi cho thuê, anh T. có gắn định vị trên ôtô, nhưng đến ngày 10/10/2022 thì mất định vị và không còn liên lạc được với Giống. Lúc này, anh T. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đã kiểm tra lại giấy đăng ký xe thì phát hiện giấy tờ gốc của phương tiện đang thế chấp tại ngân hàng, còn giấy đăng ký xe mà Giống giao cho anh T. tại thời điểm mua bán là giấy tờ giả.

Tô Đình Giống bị công an truy tìm hồi năm 2022 - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (thời điểm chưa giải thể) đã tiến hành điều tra và xác định tố cáo của anh L.H.T. là có cơ sở, đồng thời xác minh tại nơi Tô Đình Giống cư trú cho thấy người này đã bỏ đi khỏi địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, ngày 2/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định truy tìm Tô Đình Giống và chiếc ôtô hiệu KIA, BKS 43A.

Cuối tháng 11/2024, sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy tìm được đối tượng, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Đình Giống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện ngoài chiếc xe BKS 43A, còn có một xe ô tô khác BKS 76A-166.25 cũng là tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Để đảm bảo giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra Quyết định truy tìm xe tô tô BKS 76A-166.25. Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy phương tiện nêu trên thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.