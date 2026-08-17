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Công an truy tìm Trần Nguyễn Thúy Vân SN 1993 và 2 phụ nữ

Duy Anh
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Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang triển khai lực lượng truy tìm các cá nhân có liên quan đến các vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo truy tìm 03 cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” hình thức chơi hô lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook do đối tượng Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức, phát hiện ngày 13/02/2025 tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Các đối tượng gồm:

Nguyễn Thị Mai (SN 1995; quê quán: phường Hồng An, TP Hải Phòng; Nơi thường trú: tổ dân phố Dụ Nghĩa 2, phường An Phong, TP Hải Phòng);

Trần Nguyễn Thúy Vân (SN 1993; quê quán: tỉnh Vĩnh Long; Nơi thường trú: số 809/33H Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Chợ Quán, TP.HCM);

Phan Thị Mộng Tuyền (SN 1997; Nơi thường trú: số 115 Thái Thị Kiểu, khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp).

Các đối tượng Nguyễn Thị Mai; Trần Nguyễn Thúy Vân; Phan Thị Mộng Tuyền (từ trái qua phải). Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về những cá nhân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho:

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số: 117 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Điều tra viên Trần Ngọc Chiến, số điện thoại: 0937.410.959. Hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được cơ quan Công an giữ bí mật theo quy định. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các cá nhân có thông tin truy tìm nêu trên sớm ra trình diện để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng của một người dân
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