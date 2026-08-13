Công an truy tìm Nguyễn Đức Bảo SN 1982 liên quan đến số tiền 660 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tra, xác minh đơn tố giác của một số người dân về việc Nguyễn Đức Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung tố giác, năm 2023, một số người dân có nhu cầu đấu thầu chợ Dinh, thị xã Ninh Hòa (nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Nguyễn Đức Bảo nói có thể giúp đấu trúng thầu và quản lý chợ trong thời gian 6 tháng, đồng thời yêu cầu đưa số tiền 660 triệu đồng để lo việc đấu thầu.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Bảo đã không thực hiện có hồ sơ đấu thầu nộp tại Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa. Khi được yêu cầu trả lại tiền, Nguyễn Đức Bảo cũng không thực hiện. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Đức Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Quá trình điều tra, xác minh xác định Nguyễn Đức Bảo không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu.

Ngày 09/7/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Đức Bảo. Đến nay, chưa xác định được Bảo đang ở đâu.

Để phục vụ Công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo truy tìm: Nguyễn Đức Bảo (Sinh năm 1982, trú tại thôn Bình Trị, xã Ninh Bình nay là xã Tân Định), tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân nếu biết thông tin về nơi ở, nơi làm việc, nơi lẩn trốn hoặc các thông tin có liên quan đến Nguyễn Đức Bảo, đề nghị cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Mọi thông tin cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.