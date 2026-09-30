Công an truy tìm Huỳnh Việt Trinh SN 2002

Huỳnh Việt Trinh bị công an truy tìm vì liên quan vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” qua livestream Facebook.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo truy tìm 06 cá nhân có liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức chơi lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook do đối tượng Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức.

Vụ án trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, triệt phá vào ngày 13/02/2025 tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm 06 cá nhân có thông tin sau:

1. Họ và tên: Huỳnh Việt Trinh (Sinh ngày 04/01/2002)

Huỳnh Việt Trinh. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: xã An Biên, tỉnh An Giang.

Nơi thường trú: Ấp Lô 3, xã An Biên, tỉnh An Giang.

2. Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Thảo (Sinh ngày 03/01/1995)

Huỳnh Thị Kim Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang.

Nơi thường trú: Ấp Long Thành, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang.

3. Họ và tên: Võ Minh Mẫn (Sinh ngày 28/12/2004)

Võ Minh Mẫn. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

Nơi thường trú: Số nhà 1066, ấp 6, xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

4. Họ và tên: Lê Văn Hưng (Sinh ngày 06/7/1996)

Lê Văn Hưng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

Nơi thường trú: Xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

5. Họ và tên: Trịnh Thị Mai (Sinh ngày 22/11/1990)

Trịnh Thị Mai. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi thường trú: Số 12, ngõ 50, Tổ Hòa Sơn, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai (Sinh ngày 05/5/1995).

Nguyễn Thị Mai và Quyết định truy tìm người của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Quê quán: Phường Hồng An, TP Hải Phòng.

Nơi thường trú: Tổ dân phố Dụ Nghĩa 2, phường An Phong, TP Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về 06 cá nhân nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho:

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số: 117 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

- Điều tra viên thụ lý: Trần Ngọc Chiến, số điện thoại: 0937.410.959.

Hoặc báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được cơ quan Công an giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi 06 cá nhân có thông tin truy tìm nêu trên sớm ra trình diện để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng