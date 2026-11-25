Mặc dù Công an TP Hải Phòng đã thông báo về trường hợp nhóm người lạ bị người dân xã Vĩnh Thuận giữ lại do hiểu nhầm, không có chuyện họ định "bắt cóc trẻ em" như một số trang mạng xã hội chia sẻ, lan truyền. Song bà, Trịnh T.T vẫn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận, chia sẻ các nội dung phức tạp, không đúng sự việc.

Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh đã làm việc với bà Trịnh T.T (trú xã Vĩnh Thịnh) về hành vi “đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) tiếp nhận thông tin về việc người dân thôn Nội Thắng giữ một nhóm người bị nghi ngờ “bắt cóc trẻ em”.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Thuận phối hợp với tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an Hải Phòng đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, nhóm người bị người dân địa phương giữ thực chất là nhóm theo đạo Tin Lành do ông N.H.T là mục sư, trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng dẫn đoàn.

Lực lượng chức năng đưa nhóm người bị dân vây do nghi "bắt cóc trẻ em" về trụ sở xác minh, làm rõ.

Trên đường đi từ nhà tín đồ tại xã Vĩnh Bảo trở về, đoàn có dừng lại tại khu vực nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận. Thời điểm này, nhiều cháu nhỏ đang đá bóng trong sân nhà văn hóa thôn.

Một số tín đồ trong đoàn khi gặp các cháu nhỏ có ý định cho tiền và ghi hình để tuyên truyền về hội thánh. Người dân địa phương do nghi ngờ là “bắt cóc trẻ em” nên bức xúc, giữ nhóm này lại và trình báo chính quyền địa phương.

Tối 24/11, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức và khẳng định, vụ việc liên quan nhóm người này không phải vụ việc “bắt cóc trẻ em” như các trang mạng xã hội lan truyền, chia sẻ.

Mặc dù lực lượng chức năng đã công bố kết quả xác minh, song bà Trịnh T.T vẫn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận, chia sẻ các nội dung phức tạp, không đúng sự việc.

Tại cơ quan công an, bà Trịnh T.T thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, nơi xảy ra vụ việc, không liên quan đến vụ việc và không biết có việc bắt cóc trẻ em hay không. Do bản thân lo sợ và bức xúc nhất thời nên đã chia sẻ, đăng tải các nội dung không đúng về vụ việc.

Phòng An ninh mạng – Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất hình thức xử phạt hành chính theo quy định.

Điều 95, Nghị định 174/2026 quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Theo đó, hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” bị phạt từ 20-30 triệu đồng với tổ chức và 10-15 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.