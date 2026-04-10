Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã bắt Hoàng Văn Thủy (SN 2000) về tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2-4, Thủy mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H (SN 1974). Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh H.

Sau khi chém gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, Thủy nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù.