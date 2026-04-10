Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ xông vào nhà chém người quen

PHẠM DŨNG |

Công an TPHCM đã bắt nam thanh niên cầm dao xông vào nhà người quen gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã bắt Hoàng Văn Thủy (SN 2000) về tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2-4, Thủy mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H (SN 1974). Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh H.

Hoàng Văn Thủy bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp

Sau khi chém gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân, Thủy nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Clip đối tượng xông vào nhà chém nạn nhân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù.

Nhiều vụ việc bắt nguồn từ xích mích nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh và ưu tiên hòa giải. Đồng thời, không nên mang theo hung khí trong người. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu gây rối, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, góp phần giữ gìn an toàn cộng đồng.

