HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an tìm Nguyễn Quang Linh sinh năm 1997

Trang Anh |

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Quang Linh.

Công an TP Hà Nội tối 2/12 cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc phát hiện ngày 20/11/2025 tại địa bàn TP.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đối tượng tổ chức đánh bạc là Nguyễn Quang Linh (SN 1997; trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến làm việc. Hiện chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Nguyễn Quang Linh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Quang Linh.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (đồng chí Nguyễn Minh Hiếu – số điện thoại 0912734679) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Bắt giữ, khám xét nơi ở của Châu Thanh Long

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

công an TP Hà Nội

Quang Linh

Nguyễn Quang Linh

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại