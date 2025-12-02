HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ, khám xét nơi ở của Châu Thanh Long

Trang Anh |

Khám xét nơi ở của Châu Thanh Long, cơ quan công an thu giữ thêm 03 gói tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 1/12 cho biết, Công an phường Long Hưng đã bắt giữ 2 đối tượng Lương Quang Nhựt (34 tuổi) và Châu Thanh Long (35 tuổi) cả 2 đều ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 25/11, Công an Phường Long Hưng phát hiện Nhựt đang tàng trữ 01 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy) tại nhà ở tổ 5, Khu phố 2. Qua đấu tranh, Nhựt khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt.

2 đối tượng Lương Quang Nhựt (bên trái) và Châu Thanh Long cùng tang vật - Ảnh: CA Đồng Nai

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Công an đã bắt Long khi đang mang 01 gói ma túy đi bán cho người nghiện trên địa bàn Khu phố 2, khám xét nơi ở của Long cơ quan công an thu giữ thêm 03 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy). Qua đấu tranh Long khai nhận đã 2 lần bán ma túy cho Nhựt.

Hiện Công an phường Long Hưng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp, bắt Lê Thị Mạo sinh năm 1999
Bắt giữ, khám xét nơi ở của Châu Thanh Long - Ảnh 2.Ra quyết định truy nã Lê Thị Cũa sinh năm 2004

Do đang mang thai, nên công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Cũa. Tuy nhiên, sau khi sinh con, Cũa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại