Trong lúc người dân khống chế Hào, người phụ nữ quay lại lấy xe máy, điện thoại và túi xách rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường theo hướng Đại lộ Thăng Long.

Công an TP Hà Nội ngày 28/9/2026 đã ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Cướp tài sản” xảy ra tại ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh tin báo về tội phạm tố giác Nguyễn Hữu Hào (sinh năm 1977; nơi thường trú: xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) có hành vi “Cướp tài sản”, xảy ra ngày 20/5/2019 tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.Theo điều tra, khoảng đầu giờ chiều ngày 20/5/2019, tại khu vực dừng chờ đèn đỏ tại khu vực gầm cầu đường Vành đai 3 trên cao (ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – Đại lộ Thăng Long), Nguyễn Hữu Hào đã bất ngờ ngồi lên phía sau xe máy Honda do một người phụ nữ điều khiển và đe dọa, dùng tay tát vào mặt người phụ nữ này nhằm cướp chiếc xe máy.

Do hoảng sợ, người phụ nữ đã bỏ lại xe, hô hoán kêu cứu, đồng thời vứt điện thoại và túi xách ra xa. Sau đó, Hào lên xe điều khiển bỏ chạy khoảng 1 mét thì đâm vào đuôi một chiếc xe taxi, ngã ra đường và bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hào - Ảnh: Công an Hà Nội

Trong lúc người dân khống chế Hào, người phụ nữ quay lại lấy xe máy, điện thoại và túi xách rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường theo hướng Đại lộ Thăng Long. Đến nay, người phụ nữ này chưa đến Cơ quan điều tra để trình báo và làm việc liên quan đến vụ việc.

Đặc điểm người bị hại: Nữ giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người này mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Tài sản liên quan gồm: 01 xe máy Honda Vision màu đen, chưa rõ biển kiểm soát; 01 điện thoại di động và 01 túi xách cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ là bị hại trong vụ án nêu trên. Người phụ nữ có đặc điểm như trên hoặc công dân biết thông tin về người bị hại đề nghị liên hệ Điều tra viên thụ lý (số điện thoại 0563992222) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.