Ông Trần Ngọc Phương được xác định có liên quan đến đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tối 13/8/2026 cho biết đang giải quyết đơn tố giác Trần Ngọc Phương (SN: 1985, thường trú tại: Ven đường 5, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; nay là xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Lightning (địa chỉ thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, nay là xã Đông Anh, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo, vào năm 2024 tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội (nay là phường Bồ Đề, TP Hà Nội), đối tượng đã nhận tiền đặt cọc để bán xe ô tô nhưng không giao xe và không trả lại tiền.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Ngọc Phương đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm người có thông tin trên (có hình ảnh kèm theo).

Ông Trần Ngọc Phương (trái) và Trần Đức Tấn - Ảnh: Công an Hà Nội

Cũng trong cùng ngày, Công an Hà Nội truy tìm người tên Trần Đức Tấn (SN 1973; thường trú tại: phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quang Ninh; nay là phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) liên quan đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Đức Tấn đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy ông Trần Ngọc Phương và Trần Đức Tấn ở đâu thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906050266) để giải quyết vụ việc theo quy định.