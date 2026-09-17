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Công an tìm chủ nhân 50 triệu đồng đánh rơi ở TP.HCM, hơn 50 ngày ngày chưa ai đến nhận

Minh Tuệ
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Công an thông báo tìm người đánh rơi 50 triệu đồng ở đường  NK4, khu phố Đông Hoà, phường Thới Hoà (TP.HCM).

Ngày 17/9, Công an phường Thới Hoà (TP.HCM) phát thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 25/7, tại phòng Trực ban Công an phường Thới Hoà (số 46 đường QL13, khu phố Tây Hoà, phường Thới Hoà, TP.HCM) tiếp nhận việc trình báo của người dân về việc nhặt được 50 triệu đồng trên đường NK4, khu phố Đông Hoà, phường Thới Hoà.

Công an đã lập biên bản, niêm phong số tiền trên; đồng thời, thông báo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm chủ sở hữu đánh rơi tại địa điểm trên.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ người dân nào xác nhận và liên hệ đến Công an phường để nhận số tiền trên.

Do đó, công an thông báo tìm chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi nêu trên đến liên hệ Công an phường Thới Hoà (số 46 đường QL13, khu phố Tây Hoà, phường Thới Hoà, TP.HCM); số điện thoại: 0274.576.866.

Trong trường hợp không có cá nhân nào đến liên hệ để nhận lại, Công an phường sẽ tiến hành thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015.

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