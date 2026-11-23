Công an đã làm rõ được 20 khách hàng có liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 23/11/2026, cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK ở số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi) trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai làm chủ; ngành, nghề đăng ký hoạt động gồm: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, phun xăm thẩm mỹ.

Mặc dù cơ sở không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng các đối tượng đã thuê người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia. Từ đó nhằm tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp, công dụng của máy móc, thiết bị nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Cơ sở thẩm mỹ JK - Ảnh: Bộ Công an

Bước đầu, Công an đã làm rõ được 20 khách hàng có liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai là bị hại của cơ sở trên thì sớm đến phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ở số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0694.389.144, hoặc số 0942.063.673 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.