Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Lê Thị Bích Ngọc đang ở đâu.

Công an TP Hà Nội tối 13/8/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang giải quyết đơn tố giác Lê Thị Bích Ngọc (SN 1983; thường trú tại: số 50 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đặt cọc tiền mua nhà.

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Lê Thị Bích Ngọc đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Lê Thị Bích Ngọc - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết hoặc nhìn thấy người tên Lê Thị Bích Ngọc ở đâu thì báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906050266) để giải quyết vụ việc theo quy định.