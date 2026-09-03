Công an thông tin vụ 4 người trong gia đình thương vong ở Đồng Nai: Nghi phạm Nguyễn Đức Anh SN 2005 từng đột nhập nhà người yêu, dọa trả thù

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bù Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

Công an xã Bình Minh (TP Đồng Nai) vừa có báo cáo nhanh về vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/9, khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h53 ngày 3/9, Công an xã Bình Minh nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng nam đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (SN 1986, trú tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh).

Ngay sau đó, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, Công an phát hiện ông Q. nằm bất tỉnh trên đường, cách nhà khoảng 15m, trên người có nhiều vết thương.

Theo người dân xung quanh, trước đó một nam thanh niên cầm dao truy đuổi ông Q. từ trong nhà ra đường và chém ông bị thương. Sau đó, đối tượng quay vào nhà, khóa cửa cổng và cửa chính để cố thủ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà ông Q. còn có vợ là bà H.T.M. (SN 1990) cùng hai con là N.N.H. (SN 2025) và N.T.H. (SN 2015).

Lực lượng Công an nhanh chóng đưa ông Q. đi cấp cứu, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng mở cửa đi ra ngoài và bị lực lượng chức năng khống chế. Trên người đối tượng lúc này cũng có nhiều vết thương.

Kiểm tra bên trong căn nhà, Công an phát hiện bà M. đã tử vong, hai người con bất tỉnh và trên người có nhiều vết thương. Hai cháu cùng nghi phạm sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Tuy nhiên, hai cháu N.N.H. và N.T.H. đã tử vong tại bệnh viện. Bà M. tử vong tại hiện trường. Ông Q. được cấp cứu trong tình trạng bị thương.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: CACC

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009, trú tại ấp Bùi Chu), con của ông Đ.V.R., nhà ở sát bên gia đình ông Q. Tuy nhiên, sau khi chia tay, Nguyễn Đức Anh được cho là nhiều lần nhắn tin đe dọa, uy hiếp P.A.

Khoảng 1h50 cùng ngày, ông R. đang ngủ thì nghe tiếng động ở khu vực nhà vệ sinh. Khi kiểm tra, ông phát hiện Nguyễn Đức Anh đang ở trên mái nhà, khu vực giếng trời, có dấu hiệu phá cửa để đột nhập vào bên trong. Đối tượng được cho là cầm một con dao Thái Lan cán màu vàng.

Ông R. yêu cầu Nguyễn Đức Anh rời đi và cho biết P.A. đã chia tay với đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Anh được cho là đã đe dọa giết ông R. cùng người nhà. Ông R. sau đó báo Công an xã.

Trong lúc lực lượng chức năng đang được thông báo, Nguyễn Đức Anh đã đột nhập sang nhà ông Q. ở sát bên. Khi bị ông Q. phát hiện, đối tượng được cho là đã dùng dao tấn công ông Q. và các thành viên trong gia đình.

Vụ việc khiến bà H.T.M. tử vong tại chỗ, hai người con tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện; ông Q. bị thương. Nghi phạm N.Đ.A. cũng bị thương và đang được cấp cứu.

Công an xã Bình Minh đã bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đến khám nghiệm, điều tra vụ việc theo thẩm quyền. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ động cơ và diễn biến hành vi của nghi phạm.