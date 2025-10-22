Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gửi tin nhắn mời khách hàng “đổi điểm thưởng sắp hết hạn”, nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Theo cơ quan công an, kẻ gian thường gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng, thông báo rằng điểm thưởng tích lũy của khách hàng sắp hết hạn và kèm lời mời “đổi điểm nhận quà ngay”. Trong tin nhắn có đường link giả mạo dẫn đến website hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nếu nhận được tin nhắn với nội dung thông báo về việc đổi điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và đề nghị truy cập vào đường link để đổi lấy phần quà giá trị thì hãy xoá ngay lập tức.

Khi người dùng truy cập vào đường link này, trang web giả mạo sẽ yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP. Ngay sau khi nạn nhân cung cấp thông tin, các đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và chuyển tiền ra ngoài, khiến số dư “bốc hơi” chỉ trong vài giây.

Công an cho biết, những trang web lừa đảo này thường có tên miền lạ như “.click”, “.top”, “.site”… và không thuộc hệ thống chính thức của ngân hàng. Các ứng dụng mà kẻ gian yêu cầu tải cũng không xuất hiện trên App Store hay Google Play, mà được gửi qua SMS, Zalo hoặc Messenger.

Đáng chú ý, nhóm lừa đảo thường nhắm đến người lớn tuổi hoặc người ít am hiểu công nghệ, dễ bị đánh lừa bởi thông báo “điểm thưởng sắp hết hạn” hoặc giao diện giống với ứng dụng ngân hàng thật.

Để phòng tránh bị lừa đảo, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân:

- Không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên giống ngân hàng.

- Không cài đặt ứng dụng từ liên kết gửi qua tin nhắn, Zalo, Messenger hay website không rõ nguồn gốc. Chỉ tải ứng dụng chính thức từ App Store hoặc Google Play.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc email.

- Thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập, cài đặt phần mềm bảo mật và cập nhật hệ điều hành để đảm bảo an toàn.

Nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu bị xâm nhập hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần:

1. Ngắt kết nối Internet và gỡ bỏ ứng dụng đáng ngờ.

2. Liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản.

3. Trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Công an tỉnh nhấn mạnh, mọi chương trình đổi điểm hoặc ưu đãi của ngân hàng chỉ được thông báo qua kênh chính thức hoặc tổng đài xác thực, tuyệt đối không yêu cầu khách hàng truy cập đường link ngoài hệ thống.

Việc nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thao tác sẽ giúp người dân tránh rơi vào bẫy lừa đảo công nghệ cao, vốn đang ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn.