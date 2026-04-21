Công an thông báo tới người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Ngày 20/4, Công an TP. Hải Phòng cho biết thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng và qua điện thoại di động có chiều hướng gia tăng, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân sau khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo hiện xây dựng nhiều kịch bản tinh vi, thường xuyên cập nhật những chính sách pháp luật mới để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước nói chung và tại địa bàn Hải Phòng nói riêng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hải Phòng) cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là giả danh nhân viên các nhà mạng di động, gọi điện thông báo SIM thuê bao sắp bị khóa.

Nhiều người dân đã trở thành nạn nhân sau khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc làm theo hướng dẫn để “xác thực”, “chuẩn hóa” thuê bao. Một số trường hợp còn dụ dỗ cài đặt ứng dụng nhà mạng thông qua đường link lạ chứa mã độc hoặc ứng dụng giả mạo.

Khi người dùng cài đặt, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm, không bấm vào các đường link lạ và không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng là nhân viên nhà mạng.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân nên ngắt máy ngay, đồng thời chủ động liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của các nhà mạng để kiểm tra thông tin, gồm: Viettel (18008098), VinaPhone (18001091), MobiFone (18001090), hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch gần nhất.

Ngoài ra, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số hotline 0766.05.05.05 để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Huỳnh Duy