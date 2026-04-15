Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng nhu cầu làm visa đi nước ngoài ngày càng gia tăng phục vụ mục đích du học, du lịch, công tác hoặc thăm thân, các đối tượng đã triển khai nhiều chiêu trò tinh vi. Dù không phải phương thức mới, nhưng kịch bản lừa đảo liên tục được biến tướng, bám sát tâm lý và nhu cầu thực tế khiến nhiều người sập bẫy.

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu làm visa nhưng thiếu thông tin. Sau đó, chúng giả danh các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ visa nhanh, chi phí thấp. Để tạo lòng tin, nạn nhân được mời tham gia các nhóm Facebook đông thành viên, nơi xuất hiện nhiều hình ảnh visa “đã làm thành công” cùng các bình luận tích cực. Tuy nhiên, đây đều là nội dung giả mạo do chính các đối tượng trong đường dây dàn dựng.

Những tài khoản yêu cầu chuyển khoản kèm nội dung bất thường có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng sẽ chuyển sang liên hệ riêng, yêu cầu “chứng minh tài chính” bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Chúng cam kết hoàn lại tiền sau khi hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn nhận lại tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu chuyển thêm tiền theo “cú pháp” để hoàn tất quy trình. Bằng cách này, nhiều người đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời mời làm visa online trên mạng xã hội; không tham gia các hội nhóm do đối tượng lạ lập ra. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua các nền tảng không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền vào các tài khoản đáng ngờ.

Người dân khi có nhu cầu làm visa cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo mới nhằm phòng tránh và bảo vệ tài sản.