Công an thông báo cuộc gọi không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Huỳnh Duy |

Đây là cuộc gọi có thể đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ đăng kiểm, gọi điện yêu cầu chủ phương tiện ô tô cung cấp thông tin và chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn đe dọa an toàn dữ liệu cá nhân của người dân.

Theo ghi nhận của Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ hoặc tài khoản mạng xã hội để tiếp cận chủ xe. Chúng tự xưng là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm, đưa ra thông tin sai lệch về việc thay đổi cơ quan quản lý, từ đó yêu cầu người dân phải đổi tem và giấy chứng nhận kiểm định.

Các đối tượng đánh vào tâm lý lo sợ bị xử phạt khi tham gia giao thông, khẳng định tem đăng kiểm cũ không còn hiệu lực và đe dọa nếu không đổi ngay sẽ bị lực lượng chức năng xử lý. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại nhà, quảng cáo đây là quy trình đơn giản, không cần đưa xe đến trung tâm kiểm định.

Các đối tượng gửi đường link qua các ứng dụng như Zalo, yêu cầu chủ xe nhập thông tin cá nhân, biển số, số khung, số máy để thu thập thông tin. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi đường link qua các ứng dụng như Zalo, yêu cầu chủ xe nhập thông tin cá nhân, biển số, số khung, số máy. Thực chất, đây là chiêu trò nhằm thu thập dữ liệu và chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Khi đã có được thông tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với danh nghĩa “phí đổi tem” hoặc “phí gửi tem tại nhà”. Ngay sau khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, một số trường hợp còn sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại hiển thị giống tổng đài hoặc thiết lập các website có giao diện chuyên nghiệp, sử dụng logo, hình ảnh tương tự cơ quan chức năng để đánh lừa người dân.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thực hiện đổi tem kiểm định qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ xe, hình ảnh đăng kiểm cho người lạ; không truy cập vào các đường link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu qua điện thoại.

Khi cần xác minh thông tin, chủ phương tiện nên truy cập website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc liên hệ trực tiếp với các trung tâm đăng kiểm gần nhất. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Phái, 35 tuổi
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
