Người bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản từ những tài khoản lạ kiểu này cần đặc biệt lưu ý.

Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo liên quan đến hoạt động chuyển khoản ngân hàng.

Thay vì trực tiếp chiếm đoạt thông tin tài khoản, các đối tượng lợi dụng những giao dịch chuyển tiền bất thường và sự thiếu cảnh giác của người nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một khoản tiền bất ngờ chuyển vào tài khoản có thể là khởi đầu cho một kịch bản lừa đảo tinh vi, khiến người nhận đối mặt nguy cơ mất tiền dù hoàn trả. (Ảnh: Thái Phương)

Theo cơ quan công an, thủ đoạn này thường bắt đầu bằng việc người dân bất ngờ nhận được một khoản tiền từ tài khoản không quen biết. Nội dung chuyển khoản có thể được ghi là "cho vay", "giải ngân" hoặc những thông tin tương tự, nhằm tạo cơ sở cho việc đòi tiền về sau.

Ngay sau đó, người nhận sẽ được liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người chuyển tiền tự nhận đã thực hiện nhầm giao dịch, đề nghị hoàn trả và thường xuyên thúc giục nạn nhân xử lý càng sớm càng tốt. Để thuận tiện, các đối tượng gửi kèm mã QR và hướng dẫn người nhận quét mã để chuyển tiền.

Tuy nhiên, đây chính là mắt xích quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Mã QR được gửi có thể dẫn đến tài khoản thụ hưởng khác với tài khoản đã chuyển tiền ban đầu. Nếu làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra kỹ thông tin, người nhận có thể vô tình chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định hoặc tài khoản trung gian.

Đáng chú ý, việc hoàn trả tiền theo cách này chưa đồng nghĩa với việc giao dịch ban đầu đã được xử lý. Sau một thời gian, một đối tượng khác có thể xuất hiện, đưa ra chứng từ chuyển khoản ban đầu và yêu cầu người nhận thanh toán khoản tiền với lý do đây là tiền cho vay. Thậm chí, nạn nhân còn có thể bị yêu cầu trả thêm tiền lãi.

Lúc này, dù đã chuyển trả số tiền tương ứng theo mã QR được cung cấp trước đó, người nhận vẫn có nguy cơ bị đòi tiền lần nữa. Nguyên nhân là khoản tiền hoàn trả đã được chuyển đến một tài khoản khác, không phải tài khoản thực hiện giao dịch ban đầu.

Cơ quan công an nhận định, các đối tượng đang khai thác tâm lý ngại va chạm, muốn nhanh chóng giải quyết những khoản tiền không rõ nguồn gốc của người dân. Việc kết hợp chuyển khoản ngân hàng với mã QR khiến nạn nhân dễ nhầm tưởng đây là quy trình hoàn tiền thông thường.

Công an khuyến cáo gì khi nhận được tiền chuyển khoản bất thường?

Trước thủ đoạn trên, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận được tiền từ tài khoản không quen biết, đặc biệt khi có người chủ động liên hệ yêu cầu hoàn trả thông qua mã QR.

Khi phát hiện khoản tiền bất thường, người nhận nên chủ động liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản qua số điện thoại, ứng dụng hoặc các kênh giao dịch chính thức để thông báo, yêu cầu tra soát và được hướng dẫn xử lý. Việc hoàn trả cần thực hiện theo quy trình do ngân hàng xác minh, bảo đảm tiền được chuyển về đúng tài khoản đã thực hiện giao dịch ban đầu.

Người dân tuyệt đối không tự ý quét mã QR do người lạ cung cấp để chuyển tiền; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Đồng thời, cần cảnh giác với các đường link lạ và ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi kèm trong quá trình trao đổi.

Trong trường hợp phát sinh sự việc, người dân nên lưu giữ sao kê, thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại, mã QR và các tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh. Nếu nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bị đe dọa hoặc gây sức ép chuyển tiền, cần thông báo ngay cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan công an nhấn mạnh, người dân không nên tự giải quyết các giao dịch chuyển khoản nhầm theo hướng dẫn của người lạ. Việc xác minh nguồn tiền và hoàn trả đúng quy trình là yếu tố quan trọng để tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.