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Công an điều tra một giao dịch chuyển khoản 300 triệu đồng

Trang Anh
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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ đã tập trung rà soát, xác minh.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 13/11/2026 cho biết Công an xã Yên Thọ mới đây đã kịp thời xác minh, giúp người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 05/11/2026, Công an xã Yên Thọ tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hữu Nguyện, sinh năm 1967, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển tiền nhầm, anh Nguyện đã chủ động trình báo Công an xã để được hướng dẫn, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ đã tập trung rà soát, xác minh. Với tinh thần trách nhiệm, đến sáng 06/11/2026, Công an xã Yên Thọ đã xác định được người chuyển số tiền trên là anh Lê Trung Kiên, sinh năm 2002, hiện đang làm việc tại một công ty có địa chỉ tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Công an xác minh giao dịch 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an xã Yên Thọ phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên theo quy định - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngay sau khi xác định được các thông tin liên quan, Công an xã Yên Thọ đã mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở để xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên theo quy định.

Công an Thanh Hóa khẳng định, việc chủ động trình báo của anh Nguyễn Hữu Nguyện cùng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thọ đã góp phần giải quyết vụ việc nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người liên quan, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản như sau
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