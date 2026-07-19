HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Quảng Ninh bắt giữ 2 kẻ thu tiền ‘bảo kê’ tàu neo đậu trên sông Đá Bạc

TIẾN THẮNG
|

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam hai kẻ cưỡng đoạt tài sản bằng cách thu tiền “bảo kê” tàu thuyền neo đậu trên sông Đá Bạc.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin việc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1963) và Nguyễn Thành Võ (sinh năm 1974), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh để điều tra hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản ” theo khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Mạo Khê tổ chức tuần tra trên tuyến sông Đá Bạc.

Công an Quảng Ninh bắt giữ kẻ thu tiền bảo kê tàu thuyền trên sông Đá Bạc - Ảnh 1.

Hai bị can Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thành Võ bị khởi tố liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách thu tiền “bảo kê” tàu thuyền neo đậu trên sông Đá Bạc. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Võ đang lên tàu mang số hiệu NB-2915 để thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa “thu tiền an ninh”, trong khi Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền áp sát, chờ sẵn để đưa Võ tiếp tục đến các phương tiện khác thực hiện hành vi tương tự.

Cơ quan công an bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, Thắng và Võ nhiều lần sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận các tàu, thuyền neo đậu qua đêm trên tuyến sông Đá Bạc.

Nhóm này tự xưng thu “tiền an ninh”, đồng thời sử dụng lời nói mang tính đe dọa để buộc các chủ tàu, thuyền trưởng phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng/lần. Sau khi nhận tiền, nhóm này ghi biển kiểm soát phương tiện vào “sổ theo dõi”, rồi tiếp tục di chuyển đến các tàu khác thực hiện hành vi cưỡng đoạt.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận trình báo, lấy lời khai của nhiều chủ tàu, thuyền viên thường xuyên neo đậu trên tuyến sông Đá Bạc. Các bị hại đều xác nhận việc nhiều lần bị các đối tượng nói trên yêu cầu nộp “tiền an ninh” trong trạng thái lo sợ nếu không nộp sẽ gặp phải rắc rối hoặc thiệt hại tài sản của tàu.

Kết quả nhận dạng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định Nguyễn Thành Võ là người trực tiếp lên các phương tiện để thu tiền, còn Nguyễn Văn Thắng là người điều khiển thuyền, giúp sức tích cực trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cũng xác định cả hai kẻ trên đều có nhiều tiền án, trong đó từng bị kết án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, các đối tượng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm với phương thức, thủ đoạn tương tự, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các chủ tàu, thuyền viên và người dân khi phát hiện các đối tượng tự ý thu phí “ bảo kê ”, có hành vi đe dọa, ép buộc giao tiền hoặc tài sản cần bình tĩnh, kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và xử lý theo quy định.

Đồng thời, các chủ tàu, thuyền viên cần tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, góp phần đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường thủy.

9 thí sinh liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tỉnh Quảng NInh

Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an phường Mạo Khê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại