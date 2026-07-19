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9 thí sinh liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Bảo Thiên
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Liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan có thẩm quyền xác định có 9 thí sinh liên quan.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị vừa có thông tin chính thức liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định có 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực nơi xảy ra ra tiêu cực.

Khởi tố 2 bị can là ông Trần Đức Lực (SN 1979) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Ngữ Văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực).

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục.

Tại cuộc họp với tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Thực hiện chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi tại tỉnh Quảng Trị. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

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Tags

Công an tỉnh Quảng Trị

Trường THPT Lê Trực

Trần Đức Lực

Đoàn Thị Thanh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

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