Công an phường mời người phụ nữ đăng tải bài thơ "thịt chó" lên làm việc

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của người phụ nữ này đã nhận được sự chú ý, tương tác từ phía cư dân mạng.

Thông tin từ Cụ an ninh mạng, ngày 17/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) phát hiện tài khoản của N.T.H. đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học. Hình ảnh được cắt ghép từ sách giáo khoa, sau đó kết hợp với nội dung chú thích nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Ngày 18/9, Công an phường Phượng Sơn mời N.T.H. đến làm việc. H. cho biết hình ảnh được tải lại từ trên mạng và đăng với mục đích “câu view”, tăng tương tác. Công an phường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; yêu cầu H. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt. Mức phạt đối với cá nhân là 10-15 triệu đồng.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung gây hiểu sai bản chất sự việc và không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng chỉ để “câu view”, “câu like”, tăng tương tác.