Nếu bị can không ra đầu thú sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phục hồi điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/9/2016 tại bản Khằm thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (cũ), nay là bản Khằm Ban, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi bị can Vũ Tiến Tới (sinh ngày 05/10/1968), nơi đăng ký NKTT trước khi bỏ trốn: Bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La (cũ), nay là bản Chiềng Hắc, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Quyết định truy nã Vũ Tiến Tới - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nếu bị can không ra đầu thú sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Đề nghị bị can Vũ Tiến Tới đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Thanh Hóa (liên hệ Điều tra viên Hà Đình Nam, số điện thoại 0931.382.868), hoặc đến Cơ quan Công an nơi gần nhất để thực hiện đầu thú.

Quyết định truy nã cũng nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Vũ Tiến Tới đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ở địa chỉ 18 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.