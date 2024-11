Công an phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản 102873872912 tại VietinBank, giúp nạn nhân bị lừa đảo thu hồi số tiền 230 triệu đồng

Theo thông tin từ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Dương, bà K.T.O (trú tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã nộp đơn tố giác tội phạm do bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo.

Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo theo yêu cầu của các đối tượng, bà K.T.O phát hiện số tiền 264 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ngân hàng, tra soát giao dịch chuyển tiền liên quan đến số tiền của bà K.T.O trình báo và phát hiện số tiền trên đã bị các đối tượng lừa đảo chuyển đến tài khoản số 102873872912 Ngân hàng Vietinbank.

Sau khi xác minh được giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản số 102873872912, qua đó, kịp thời ngăn chặn việc các đối tượng tẩu tán tài sản, thu hồi được số tiền 230 triệu đồng cho bị hại.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc trên, lực lượng Công an đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác hơn nữa khi nhận được cuộc gọi lạ từ kẻ mạo danh công an, cơ quan nhà nước. Người dân tuân thủ theo nguyên tắc “3 không” (không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng qua điện thoại, tin nhắn hay email; không truy cập đường link thanh toán từ tin nhắn hoặc email không rõ nguồn gốc; không tải về những app không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân), khi thực hiện thanh toán hóa đơn trực tuyến cần truy cập trực tiếp vào website hoặc ứng dụng chính thức của các công ty, ngân hàng…

Khi phát hiện bị lừa đảo hoặc nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.