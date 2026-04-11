Công an phát thông báo tới ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Huỳnh Duy |

Trước thủ đoạn lừa đảo mới, cơ quan công an phát thông báo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng Công an xã Du Già đã kịp thời hỗ trợ một người dân trên địa bàn tránh bị lừa đảo qua hình thức giả mạo khoản vay.

Trước đó, vào ngày 8/4/2026, anh Sùng Mí Tủa (sinh năm 2002, dân tộc Mông, trú tại xã Du Già) nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng anh Tủa đang có khoản vay chưa thanh toán và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Đồng thời, đối tượng đe dọa sẽ liên hệ, gây áp lực với người thân của anh nếu không thực hiện theo yêu cầu.

Các tin nhắn đe dọa, uy hiếp của đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Nhận thấy nội dung có nhiều dấu hiệu bất thường, anh Tủa đã đến Công an xã Du Già trình báo và đề nghị hỗ trợ. Qua xác minh ban đầu, anh khẳng định không có bất kỳ khoản vay nào như đối tượng đề cập.

Công an xã Du Già đã giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đồng thời khuyến cáo anh Tủa tuyệt đối không chuyển tiền. Khi cán bộ công an trực tiếp gọi điện cho đối tượng và xưng danh, người này lập tức tắt máy và cắt đứt liên lạc.

Sau sự việc, anh Sùng Mí Tủa bày tỏ sự vui mừng khi kịp thời nhận diện thủ đoạn lừa đảo, đồng thời cảm ơn lực lượng công an đã giúp gia đình tránh được thiệt hại về tài chính.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Không thực hiện giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin; không vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến hoặc quảng cáo “vay nhanh, thủ tục đơn giản” trên không gian mạng.

Người dân có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp để được hướng dẫn theo đúng quy định. Đồng thời, cần bảo mật thông tin cá nhân, tránh chia sẻ công khai các dữ liệu quan trọng trên mạng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc phát sinh tranh chấp tài chính bất thường, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

