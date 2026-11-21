Người dân có nhà cho cho thuê chú ý thông tin sau.

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Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về triển khai Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ và tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, Công an xã Nguyễn Văn Linh đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Xác định công tác đăng ký, quản lý cư trú có vai trò quan trọng trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm,

Công an xã Nguyễn Văn Linh tập trung lực lượng rà soát, kiểm tra các khu vực, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, nhà cho mượn, cho ở nhờ, nơi tập trung đông người lao động và sinh viên thuê trọ; chú trọng phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Công an xã Nguyễn Văn Linh kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý cư trú tại các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn

Qua triển khai, lực lượng Công an xã đã tổ chức 15 lượt kiểm tra đối với 25 cơ sở kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn. Kết quả, phát hiện, lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Không chỉ tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, Công an xã Nguyễn Văn Linh còn chú trọng kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Tại các cơ sở được kiểm tra, lực lượng Công an trực tiếp phổ biến trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện các quy định về thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú; đồng thời hướng dẫn người thuê trọ, người lao động, sinh viên thực hiện các thủ tục cư trú thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai đợt cao điểm được thực hiện theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở với kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Qua đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về cư trú, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, cập nhật và làm sạch dữ liệu cư trú, phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Công an xã Nguyễn Văn Linh tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình cư trú; chủ động phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình hình ngay từ địa bàn cơ sở.