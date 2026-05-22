Trước sức nóng của thị trường vàng thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán vàng trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Qua công tác giám định các vụ việc tranh chấp, lừa đảo giao dịch vàng, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nhiều chiêu trò khiến người dân dễ “mất tiền oan”.

Theo cơ quan chức năng, một trong những rủi ro phổ biến là vàng không đảm bảo chất lượng. Nhiều mẫu tang vật sau giám định cho thấy hàm lượng vàng thực tế thấp hơn nhiều so với quảng cáo trên mạng, còn gọi là “vàng non tuổi”. Tinh vi hơn, một số đối tượng sử dụng vàng giả, vàng bọc vonfram được chế tác rất giống vàng thật khiến người mua khó nhận biết bằng mắt thường.

Đáng chú ý, thủ đoạn lừa đảo theo mô hình “tam giác” đang khiến nhiều người sập bẫy. Trong đó, đối tượng đóng vai trò trung gian, kết nối người bán thật và người mua thật gặp nhau trực tiếp tại tiệm vàng để tạo lòng tin.

Tại thời điểm giao dịch, vàng được kiểm tra tại cửa hàng và xác nhận là thật. Tuy nhiên, bằng các thủ thuật đánh tráo thông tin hoặc chuyển hướng dòng tiền, đối tượng khiến người mua chuyển khoản vào tài khoản do mình kiểm soát rồi nhanh chóng biến mất.

Theo lực lượng chức năng, khi tiến hành truy nguyên dòng tiền và dữ liệu điện tử, các đối tượng thường sử dụng tài khoản “rác”, thông tin giả hoặc ứng dụng ẩn danh để che giấu dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua thực tế xử lý các vụ việc, cơ quan Công an nhận thấy phần lớn giao dịch vàng trên mạng xã hội đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định. Nhiều trường hợp sau khi bị lừa mới phát hiện các tin nhắn, bài đăng quảng cáo đã bị xóa, khiến việc thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại.

Trước tình trạng trên, Phòng Kỹ thuật hình sự khuyến cáo người dân chỉ nên mua bán vàng tại các cơ sở được cấp phép, có đầy đủ hóa đơn và thiết bị kiểm định chất lượng.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác với các giao dịch “hẹn gặp tại tiệm vàng”. Việc tiệm vàng xác nhận vàng thật không đồng nghĩa giao dịch an toàn. Người dân cần xác minh rõ chủ sở hữu thực sự và chỉ chuyển tiền khi thông tin tài khoản trùng khớp với người đứng tên trên hóa đơn hoặc CCCD của người trực tiếp giao vàng.

﻿Khi giao dịch, người dân phải luôn yêu cầu xuất hóa đơn tài chính và giấy chứng nhận chất lượng. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần giữ nguyên hiện trạng tang vật (vàng, bao bì), không làm sạch hay tác động vật lý và kịp thời trình báo để cơ quan chức năng tiến hành giám định, niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không chuyển tiền cho bên thứ ba dưới bất kỳ lý do nào như “kế toán”, “người thân” hay “trung gian”.

Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.﻿